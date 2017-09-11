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Cumhuriyet Gazetesi Davasının ikinci duruşması başladı
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Cumhuriyet Gazetesi Davasının ikinci duruşması başladı

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin 20 şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan yargılandığı davanın ikinci celsesi Silivri'de başladı.

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin 20 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılandığı davanın ikinci celsesi Silivri'de başladı.
Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ve Gazeteci Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 20 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi.
Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davaya tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşma, tutuklu sanık Emre İper'in savunmasıyla devam ediyor.
Öte yandan, duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Can Dündar, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
İddianamede, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edilirken, gazeteci Ahmet Şık'ın ayrıca "PKK ve DHKP/C" silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, firari şüpheli İlhan Tanır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
(Gamze Erdemir - Alper Korkmaz /İHA)
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