11.09.2017 17:21 Cumhuriyet Gazetesi davasında tanık beyanları dinlendi

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin 20 şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan yargılandığı davada tanık beyanları dinlendi. Ardından tutuklu sanık Kadri Gürsel ek savunma yaptı. Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin 20 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılandığı davada tanık beyanları dinlendi. Ardından tutuklu sanık Kadri Gürsel ek savunma yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ve Gazeteci Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 20 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Cumhuriyet Gazetesi Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı eski Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Tüfekçioğlu, gazete çalışanı Miyase İlknur, Nail İnal, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner ve Aydınlık Yazarı Mustafa Pamukoğlu tanık olarak dinlendi.



"CUMHURİYET İYİ BİR MALİ YAPIYA ULAŞAMAMIŞTIR"

Cumhuriyet'in eski Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız'a, mahkeme başkanının "Gazete kötü yöneltildi, batırıldı şeklinde bir tespitiniz var, bunu açar mısınız' şeklinde soru sorması üzerine Yıldız, "Bana sorulan bir soruya verdiğim yanıt üzerine röportajı yapan arkadaşın yaptığı bir yorumdur. Cumhuriyet en eski gazetedir ama ne var ki iyi bir mali yapıya ulaşamamıştır. Patronlar döneminde de, vakıf döneminde de böyleydi" diye cevap verdi.



"KENDİ EKİBİYLE GELDİ VE 1,5 YIL BOYUNCA GAZETEYİ YÖNETTİ"

Mahkeme başkanı, Cumhuriyet Gazetesi Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya'ya "Can Dündar'ın kendi ekibiyle gelmesi, dışarıdan Genel Yayın Yönetmeni olması geleneğe uygun mu" şeklinde soru yöneltti. Küçükkaya, "Genel Yayın Yönetmenini vakıf atar. O da kendi ekibiyle çalışmak ister. Bu çok normal bir şey. Dündar da kendi güvendiği ve eskiden beri tanıdığı ekibiyle geldi ve 1,5 yıl boyunca gazeteyi yönetti. Bu gazetecilikte çok normal bir olaydır" şeklinde konuştu.



"ADİL YARGILANMA HAKKIM ENGELLENDİ"

Telefon görüşmesi kayıtlarını göstererek ayrıntılı ek savunma yapacağını belirten tutuklu sanık Kadri Gürsel, "92 ByLock kullanıcısı ve hakkında FETÖ soruşturması olan 145 kişiyle iletişimim olduğu iddiasını tutukluluğumun devamına sebep göstermiştiniz. Heyetinizin karşısında söylediğim, benim bu kişilerle iletişim kaydımın olabileceğini ama irtibatımın olamayacağını, bu kişilerden sadece 8'i ile karşılıklı iletişim kurduğumu 5'inin ByLock kullanıcısı olduğunu söylemiştim. Matematiksel olarak suçlamaları çökertmiştim ancak heyetiniz bana bu konuyla ilgili tek bir soru sormadı" dedi.

Öte yandan savcı, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yusuf Emre İper'in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşmaya savcının mütalaasına ilişkin ara verildi.



