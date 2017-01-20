Cumhuriyet Başsavcısı FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan soruşturmada eski Saray Cumhuriyet Başsavcısı gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yapılan soruşturmada eski Saray Cumhuriyet Başsavcısı gözaltına alındı. Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması nedeniyle hakkında gözaltı kararı bulunan eski Saray Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bıyık'ı Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gözaltına aldı. Saray Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken geçen yıl Şanlıurfa'ya tayini çıkan Mustafa Bıyık, FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alındığı öğrenildi. Eski Saray Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bıyık'ın emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi. (Halil Dağ/İHA)
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