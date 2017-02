Cumhurbaşkanlığı sistemini AK Parti hatipleri anlatacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, referandum sürecinde görev vereceği bin 146 teşkilat mensubundan oluşan 'İl ve İlçe Hatipleri Eğitim Programı'nı tamamladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, referandum sürecinde görev vereceği bin 146 teşkilat mensubundan oluşan 'İl ve İlçe Hatipleri Eğitim Programı'nı tamamladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sürekli Eğitim Merkezi (AKSEM) tarafından düzenlenen Anadolu yakası hatipler eğitimi Ümraniye Crown Plaza Hotel'de, Avrupa yakası hatipler eğitimi ise Grand Cevahir Hotel'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. İstanbul genelindeki dernek toplantılarında, ilçe programlarında ve ev sohbetlerinde konuşmacı olarak bulunacak hatiplere, "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi", "Küresel Denklemde Vekalet Savaşları" ve "Etkili İletişim" konularında eğitimler verildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci'nin ev sahipliğindeki Avrupa yakası hatiplerine yönelik programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, SKM Başkanları ile il ve ilçe hatipleri katıldı.

Programdaki konuşmasında çok önemli bir sürecin başlangıcında olduklarını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, "16 Nisan gecesi elde edeceğimiz sonucun ülkemiz, milletimiz, partimiz, davamız ve liderimiz için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Aslında bizim için eğitim kapsamında il ve ilçe hatiplerimizin yapacağı konuşmalar çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatmak çok önemli, İstanbul'un her bir noktasında yaptığımız faaliyetlerde 3 temel genel başlığın öne çıktığını biliyoruz. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanlığı sistemi, bir diğeri terörle mücadele, diğeri de ekonomide yaşadığımız sorunlar ve onlara vereceğimiz cevaplardır. Elbette tüm bunları teşkilat faaliyetleri içerisinde yapacağız. Hangi eğitimi alırsak alalım, hangi bilgiye sahip olursak olalım sevgiyle, dokunarak iletemediğimiz, ruhumuzu, davamızı, inancımızı muhatabımıza aktaramadığımız hiçbir anlatım sonuç getirmiyor" dedi.



"'EVET'İ GÖĞSÜMÜZÜ GERE GERE ANLATMALIYIZ"

AK Parti çatısı altında siyaset yaptıklarını ve Türkiye'nin marka olmuş partisinin temsilcileri olduklarını ifade eden İl Başkanı Temurci, "Halk oylamasında 'evet' diye çok güçlü bir markamız var. Bu markayı anlatırken, göğsümüzü gere gere anlatmalıyız. Karşı tarafın söylemlerini kullanarak aslında 'biz öyle değiliz' dili savunmacı bir dildir ve biz bunu asla kabul etmiyoruz. Darbelere hayır demek, garabeti görmemek, üniversitede kızlarımızın artık özgürce okuyabilmesi için evet diyoruz. Bir daha 15 Temmuz ve 28 Şubatlar yaşanmasın diye 'evet' diyoruz. Sürecimiz hep evet üzerinden yürümeli, dilimiz de geleceğimiz de evet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Hatiplerin dikkat etmesi gereken konulara da dikkat çeken Dr. Temurci, "Biz Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın 16 Nisan gecesine kadar halk oylamasıyla ilgili bütün söylemlerini çok iyi takip etmeliyiz. Çünkü AK Parti'yi ve derdimizi anlatan 'evet' isteyen her bir kardeşimin öncelikle o haftalık bilgileri alıp, kendini güncelleyip vatandaşımıza o şekilde gitmesi lazım. Ayrıca bu gündem takibi aynı zamanda hepimiz için sürekli bir eğitimin adı olmalıdır. Hiçbir zaman şu gerçeği unutamayız; AK Parti, durmak yok yola devam diyen bir siyasi hareketin adıdır" şeklinde konuştu.



"EN GÜZEL HEDİYE 16 NİSAN GECESİ OLACAKTIR"

İl Başkanı Temurci sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün sosyal medyada yoğun olarak liderimizin doğum günü kutlandı. Hepimiz Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyoruz. Rabbim ona hayırlı ve uzun ömürler versin. O sadece 786 bin kilometre karenin değil aynı zamanda bir coğrafyanın ve ümmetin umududur. Ayağa kalkan kalabalıklar onun ne dediğini önemsiyor. Bizim AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımıza vereceğimiz en güzel hediye 16 Nisan gecesi olacaktır. Doğum günü tekraren 16 Nisan'da milletimizle ve kendisiyle birlikte kutlanacaktır."

Başkan Temurci sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir üzüntümü de ifade edeyim, tabi bu mesele siyasi parti meselesi değildir ama Milli Görüş geleneğinden gelen ve bu ülkede her noktada rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın yaptıklarını, onun millet, vatan, bayrak ve vatan sevgisini bilen bir kardeşiniz olarak, yarın onun vefatının yıl dönümüdür. Onun cenazesinde bile bulunamayan ve gelemeyen insanlarla bugün kol kola gelen bizim karşımızda yer alanlara ben hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim. Üniversite kapılarında o mücadeleyi veren kardeşlerimizle birlikte önümüzdeki dönemde sizlerden bir ricam var. Partilerin üst kademeleri yanlışlar yapabilir ama İstanbul'da öyle bir referandum süreci yaşayacağız ki, siz bizim bu konuda sözcülerimiz olacaksınız. Şu sokakta bizden oy çıkmaz diye girmemezlik yapmayalım. Hayırcı cepheyi evet ile buluşturmak ve bu büyük davanın altında birlikte mücadeleye çağırmak CHP'ye oy vermiş kardeşimizi CHP'den kurtarmak, bu dönem hepimizin en önemli sorumluluğudur"



UZMANLARDAN 'EVET' EĞİTİMİ

Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise, Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı. Yeni sistemin ülkemize ne gibi kazanımlar sağlayacağını örneklerle anlatan Uçum, 'hayır' cephesi tarafından yürütülmek istenen olumsuz algı operasyonuna karşı katılımcıları aydınlattı. Anayasa değişiklik teklifinin maddelerinin amaçlarını ve sağlayacağı katkıları açık bir dille anlatan Uçum, hatiplerin farklı konulardaki sorularını da cevaplandırdı.

Son derece verimli geçen AKSEM İl ve İlçe hatipleri eğitim programı, Prof. Dr. Yaşar Hacı Salihoğlu'nun verdiği Küresel Denklemde Vekalet Savaşları ve Dr. Yusuf Özkan Özburun tarafından verilen Etkili İletişim dersleriyle devam etti.

(Doğan Can Cesur / İHA)