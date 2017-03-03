'Cumhurbaşkanlığı sistemi zaruri'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, eski ve yeni hükümet sisteminin arasında ciddi anlamda fark olduğunu belirterek, artık Türkiye'nin eski mevcut sistemle ilerleyemeyeceğini ve yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin zaruri olduğunu söyledi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, eski ve yeni hükümet sisteminin arasında ciddi anlamda fark olduğunu belirterek, artık Türkiye'nin eski mevcut sistemle ilerleyemeyeceğini ve yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin zaruri olduğunu söyledi.

Aksaray'da bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti İl Bakanlığını ziyaret ederek yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bilgiler verdi.

Bakan Elvan, "Daha güçlü bir Türkiye için, daha müreffeh bir Türkiye için, geleceğine emin adımlarla yürüyen daha istikrarlı bir Türkiye için 16 Nisan'da bir kez daha milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Milletimiz ne derse o olacak. Türkiye ne derse o olacak. Aksaray ne derse o olacak. Milletin sözü, milletin iradesi üzerine bugüne kadar hiçbir şekilde gölge düşürmedik. Bundan sonra da Allah'ın izni ile gölge düşürmeyeceğiz. Bu ülke darbeler gördü. Demokrasinin kesintiye uğradığı çok karanlık yıllar gördü. Ömrü bir ay olmayan hükümetler, koalisyon krizleri gördü. Cumhurbaşkanlığı krizleri gördü. Cumhurbaşkanlığı seçtirmemek için uyduruk yöntemlerin nasıl piyasaya sürüldüğünü gördü. Yazar kasa fırlatıldığında doların tavan yaptığını, kitapçık fırlatıldığında ekonominin çöktüğünü sizler çok iyi hatırlarsınız. Temel ihtiyaç maddelerinde geçmişte kuyruklar uzayıp giderdi. O günleri de çok iyi hatırlıyoruz. Hastanelerin hali içler acısıydı. Yatırımdan bahsetmiyorum bile. O dönemlerde yatırımı falan unutmuştuk" dedi.



"YÜRÜTMEYİ TEK BİR ELDE TOPLUYORUZ"

"Kaybedecek zamanımız yok" diyen Elvan sözlerini şöyle dürdürdü:

"Onun için Türkiye kendini frenleyen, ileride yeni sorunlara yol açabilecek mevcut hükümet sistemi ile yoluna devam edemez ve etmemeli. Çünkü şunu ifade etmeliyim, geçmişte çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Artık, 'Canım sıkıldı, hükümet devireyim, senede bir seçime gidelim' devri geride kaldı. Seçimler 5 yılda bir yapılacak. Milletin seçtiği hükümet artık işine gücüne bakacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu değişiklikle güçleniyor. Aslında bizim yaptığımız şey su. Basit olarak anlatmak gerekirse, Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı birleştiriyoruz. Yürütme tek bir elde toplanıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 367 krizi yaşadık. Tamamıyla yasalara aykırı bir şekilde, maalesef ana muhalefet partisinin antidemokratik yaklaşımı ile Cumhurbaşkanlığı seçimi engellenmek istendi. O dönemde, Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı bu 367 krizi ile ortaya çıktı. Peki biz şimdi ne yapıyoruz. İşte, diyoruz ki artık Cumhurbaşkanlığı makamı da, Cumhurbaşkanlığı da, evet bir yetkisi var ise sorumluluğu da olmalı. İşte sağladığımız şey budur. Milli irade dolaylı değil, doğrudan tecelli ediyor artık, hükümet seçimiyle. Mevcut sistemde ne yapıyoruz, milletvekilleri vatandaşlarımız tarafından seçiliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinden bir hükümet oluşuyordu. Yani hükümeti dolaylı olarak millet seçiyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki o dağılıma göre bir hükümet oluşuyordu. Şimdiki sistemde bizim anayasa değişikliği ile öngörmüş olduğumuz sistemde millet doğrudan hükümeti seçecek. Doğrudan hükümetin kim olacağını belirleyecek. Yüzde 20, yüzde 30 ile kimse başbakan, Cumhurbaşkanı olamayacak artık" dedi.

Ziyarette AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da hazır bulundu. AK Parti İl Başkanlığındaki toplantıdan sonra esnaf ziyaretine çıkan Bakan Elvan, AK Parti heyeti ile birlikte esnafları ziyaret ederek, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili evet çalışması yaptı. Esnaflar tarafından ilgiyle karşılanan Bakan Elvan, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında da esnaflara bilgiler verdi.

(Yasin Can/İHA)