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'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' kitap oldu
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'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' kitap oldu

Referanduma sayılı günler kala Türkiye'nin gündemine oturan başkanlık sistemi ve yeni anayasa ile ilgili Ramazan Onur Erim'in kaleme aldığı 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Referanduma sayılı günler kala Türkiye'nin gündemine oturan başkanlık sistemi ve yeni anayasa ile ilgili Ramazan Onur Erim'in kaleme aldığı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" isimli kitabın tanıtımı yapıldı.
Son günlerde sıkça tartışma konusu olan başkanlık sistemi ve yeni anayasa ile ilgili Ramazan Onur Erim'in kaleme aldığı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" isimli kitap Four Seasons Otel'de tanıtıldı. Tanıtım toplantısına, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Ramazan Onur Erim ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan tanıtım toplantısında yeni başkanlık sistemi ve anayasanın eskiden olan sorunları nasıl çözeceği anlatıldı. Ayrıca 16 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in MGK toplantısında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatmasının ülkeye neler kaybettirdiğinin üzerinde duruldu. Konuşmaların ardından Erim, yazdığı kitabı imzalayarak katılımcılara takdim etti.

"BUGÜNKÜ YÖNETİM SİSTEMİ DEVLET MEKANİZMASINA FİTNEYİ DAVET EDEN BİR SİSTEMDİR"
Çocukluk arkadaşının ilk kitabının tanıtım toplantısında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, "Bugünkü yönetim sistemi devlet mekanizmasına fitneyi davet eden bir sistemdir, eğer öyle olmasaydı Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü birbirine düşmezdi. Devletin en üst düzeyindeki başbakanlarını, bakanlarını kazığa oturtmak ile tehdit eden komutanlar vardı. Emrinde olması gereken başbakana cumhurbaşkanına posta koymaya kalkan bürokratlar vardı. İşte bu sistem o sorunları çözmüş olacak. ABD 200 küsur yıllık bir devlet 45'inci başkan ile yönetiliyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti 94 yıllık bir devlet bugün 65. hükümet tarafından yönetiliyor. Yani hükümetlerin ortalama ömrü bir buçuk yıldan az" şeklinde konuştu.

"ANAYASA KİTAPÇIĞININ FIRLATILMASI GENÇLİĞİMİN BÜYÜK BİR KISMINI ÇALDI"
Bundan 16 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatmasının vatandaşların 8 yılını çöpe attığını dile getiren Ramazan Onur Erim, "Anayasa kitapçığının fırlatılması gençliğimin büyük bir kısmını çaldı, emeğimi heba etti. Bu maalesef dışarıdan gelen bir şey ile ağır bir ekonomik kriz ile olmadı. Bunu şu an çok iyi idrak ediyoruz ki iki tane şahsın birbiriyle olan ilişkisinden dolayı çıktı. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra ülkemizin ve milletimizin vereceği en önemli karardır" ifadelerini kullandı.
(Ahmet Faruk Sarıkoç /İHA)

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