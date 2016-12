24.12.2016 17:30 Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe:

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli Ne Getiriyor' konulu konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Anayasanın dokunulmayan 15-20 maddesi kaldı" dedi.



Tüketiciler Birliği Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli Ne Getiriyor' konulu konferans düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve davetliler katıldı. Konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, 1982 anayasasının askeri bir anayasa olduğunu söyleyerek, bu anayasayı kimsenin istemediğini dile getirdi. Karatepe, "Yeni Anayasa süreci ve yapılan teklif ne getirir konusunda sohbet edeceğiz. Neden yeni bir Anayasa Türkiye'ye gerekli sorusunun cevabını aramaya başlayacağız. Yeni Anayasa ise neden başkanlık sistemi ikinci sorusunu açmaya çalışacağım, mevcut teklif nasıl hazırlandı sorusuna açıklık getirmeye çalışacağım, teklif içeriği ana hatlarıyla nelerdir ve bu yeterli mi konularını tespit ettim. Ben bu teklifin hazırlanmasındaki komisyona başkanlık yaptım. Yeni anayasa neden gerekli diye soracak olursanız, bu 1982 anayasasıyla alakalı bir durumdur" ifadelerini kullandı.



1982 anayasasından kimsenin memnun olmadığını kaydeden Karatepe, "1982 anayasasından memnun olunmadığını, bütün siyasi görüşlerin ve her birimizin bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu anayasa her şeyden önce bir darbe anayasasıdır. Darbeciler yaptığı için kötüdür. Darbeciler bir defa modası geçmiş bir metotla hazırlamışlar. Türkiye'nin çok ciddi bir katı kominizim tehlikesi var ve bunun karşısında başka ideolojiler var. Bu çatışmaları hesaba katarak yapmışlar. Böyle olunca da çok katı bir anayasa yapmışlar. Bir ideoloji doğrultusunda yani hepsini beraber yaşatan bir metin olması gerekirken onlar sadece belli bir ideoloji doğrultusunda bakmışlar ve o ideolojiye mensup olanların hakkının olduğunu, diğerlerinin ise olmadığını düşünmüşler" diye konuştu.



Yeni anayasa çalışmalarını değerlendiren Karatepe, "Şimdi anayasanın dokunulmayan 15-20 maddesi kaldı. Onun dışında tamamına dokunuldu. Tamamı elden geçiyor. Böyle bir metin ortaya çıktı. Bu metin değişecek ve bu metine göre şöyle bir durum ortaya çıkacak. Bir defa yasama yürütmeden ayrılıyor. Biz vatandaş olarak sandığa gidiyoruz ve oy veriyoruz" şeklinde konuştu.