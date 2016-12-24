Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe:
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe:

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli Ne Getiriyor' konulu konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, 'Anayasanın dokunulmayan 15-20 maddesi kaldı' dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli Ne Getiriyor' konulu konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Anayasanın dokunulmayan 15-20 maddesi kaldı" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli Ne Getiriyor' konulu konferans düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve davetliler katıldı. Konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, 1982 anayasasının askeri bir anayasa olduğunu söyleyerek, bu anayasayı kimsenin istemediğini dile getirdi. Karatepe, "Yeni Anayasa süreci ve yapılan teklif ne getirir konusunda sohbet edeceğiz. Neden yeni bir Anayasa Türkiye'ye gerekli sorusunun cevabını aramaya başlayacağız. Yeni Anayasa ise neden başkanlık sistemi ikinci sorusunu açmaya çalışacağım, mevcut teklif nasıl hazırlandı sorusuna açıklık getirmeye çalışacağım, teklif içeriği ana hatlarıyla nelerdir ve bu yeterli mi konularını tespit ettim. Ben bu teklifin hazırlanmasındaki komisyona başkanlık yaptım. Yeni anayasa neden gerekli diye soracak olursanız, bu 1982 anayasasıyla alakalı bir durumdur" ifadelerini kullandı.

1982 anayasasından kimsenin memnun olmadığını kaydeden Karatepe, "1982 anayasasından memnun olunmadığını, bütün siyasi görüşlerin ve her birimizin bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu anayasa her şeyden önce bir darbe anayasasıdır. Darbeciler yaptığı için kötüdür. Darbeciler bir defa modası geçmiş bir metotla hazırlamışlar. Türkiye'nin çok ciddi bir katı kominizim tehlikesi var ve bunun karşısında başka ideolojiler var. Bu çatışmaları hesaba katarak yapmışlar. Böyle olunca da çok katı bir anayasa yapmışlar. Bir ideoloji doğrultusunda yani hepsini beraber yaşatan bir metin olması gerekirken onlar sadece belli bir ideoloji doğrultusunda bakmışlar ve o ideolojiye mensup olanların hakkının olduğunu, diğerlerinin ise olmadığını düşünmüşler" diye konuştu.

Yeni anayasa çalışmalarını değerlendiren Karatepe, "Şimdi anayasanın dokunulmayan 15-20 maddesi kaldı. Onun dışında tamamına dokunuldu. Tamamı elden geçiyor. Böyle bir metin ortaya çıktı. Bu metin değişecek ve bu metine göre şöyle bir durum ortaya çıkacak. Bir defa yasama yürütmeden ayrılıyor. Biz vatandaş olarak sandığa gidiyoruz ve oy veriyoruz" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Çavuşoğlu: 'Büyükelçi suikastını her yönüyle aydınlatacağız'
TFF 1. Lig
Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı'nı kabul etti
Kelkit'te aç kurtlar 3 köpeği parçaladı
Denizli'den Halep'e 15 yardım tırı yola çıktı
Baklavadan mozaik ile dünya rekoru
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
Belçika'dan skandal PKK kararı
Belçika'dan skandal PKK kararı
Darbenin kritik ismi ek ifade verdi!
Darbenin kritik ismi ek ifade verdi!
Erdoğan Putin'i suikast için bilgilendirdi
Erdoğan Putin'i suikast için bilgilendirdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Çavuşoğlu: 'Büyükelçi suikastını her yönüyle aydınlatacağız'
Çavuşoğlu: 'Büyükelçi suikastını her yönüyle aydınlatacağız'
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig
Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı'nı kabul etti
Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı'nı kabul etti
Kelkit'te aç kurtlar 3 köpeği parçaladı
Kelkit'te aç kurtlar 3 köpeği parçaladı
Denizli'den Halep'e 15 yardım tırı yola çıktı
Denizli'den Halep'e 15 yardım tırı yola çıktı
Baklavadan mozaik ile dünya rekoru
Baklavadan mozaik ile dünya rekoru
Manisa'nın sultanları Karşıyaka'ya mağlup oldu
Manisa'nın sultanları Karşıyaka'ya mağlup oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti
Eğitim-Bir-Sen İş Yeri Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı
Eğitim-Bir-Sen İş Yeri Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı
Çankaya, karla mücadeleye hazır
Çankaya, karla mücadeleye hazır
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan, Akhisar'a 2 büyük müjde
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan, Akhisar'a 2 büyük müjde
Bangsamoro Konya'da konuşuldu
Bangsamoro Konya'da konuşuldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English