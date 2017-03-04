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'Cumhurbaşkanının yetkileri arttırılmadı'
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'Cumhurbaşkanının yetkileri arttırılmadı'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanının yetkileri arttırılmadı. Bilin ki Cumhurbaşkanına verilen yetkilere bu yeni sistemde ilave bir yetki getirilmemiştir' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanının yetkileri arttırılmadı. Bilin ki Cumhurbaşkanına verilen yetkilere bu yeni sistemde ilave bir yetki getirilmemiştir" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir takım ziyaretler gerçekleştirmek üzere Osmaniye'ye geldi. İlk olarak Osmaniye Valiliğini ziyaret eden Yılmaz, Vali Kerem Al ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Daha sonra Valilik Şeref Defterini imzalayan Yılmaz, Osmaniye'nin kendileri için önemli bir yer olduğunu ifade etti.
Ziyaretler kapsamında Osmaniye Belediyesini ziyaret eden Bakan Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ile belediye binasının maketini inceledi. Daha sonra başkanlık makamına geçen Bakan Yılmaz, yaptığı açıklamada "Başkanlık sistemi nedir denildiğinde, vatandaşlara anlatabilmek için Belediye Başkanlığı sistemine bakmak gerekir. İşte bu Başkanlık sistemidir" diye konuştu.
Belediye ziyaretinin ardından Osmaniye 7 Ocak Parkı'nda bulunan taksici esnafı ile bir araya gelen Yılmaz, burada taksicilerle bir süre sohbet etti. Yılmaz, daha sonra Dr. Ahmet Alkan Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti.

"İLAVE YETKİ VERİLMEMİŞTİR"
Programın devamında AK Parti İl Başkanlığı önünde halka hitap eden Yılmaz, "Cumhurbaşkanına verilen yetkilere bu yeni sistemde ilave bir yetki verilmemiştir. Aksine mevcut Cumhurbaşkanından yetki alınmıştır onu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanının yargıya ilişkin de yetkileri var biliyorsunuz Devlet üç ayaktan oluşur. Yasama, yürütme, yargı. Cumhurbaşkanı da devletin başı. Dolayısıyla hem yasamanın başı, hem yürütmenin başı hem de yargının başı. Cumhurbaşkanına bu kadar yetki verilmiş dünyada parlamenter sistemde hiçbir Cumhurbaşkanı yok. Bizim ülkemizdeki Cumhurbaşkanına verilmiş yetki, Başkanlık sistemindeki Başkanlara verilmiş yetkidir. Peki biz ne yapıyoruz, zaten siz bu yetkileri Cumhurbaşkanına vermişsiniz ancak hiçbir şeyden sorumlu tutmamışsınız. Yetkiniz var ama hiçbir sorumluğunuz yok. Mevcut anayasaya göre Cumhurbaşkanının tek başına yapmış olduğu işlemlerin hepsi yargı denetimine tabi değildir. Zaten üçlü kararnamelerdeki sorumluluk ise Başbakana aittir. İşlem Cumhurbaşkanının imzasıyla tamamlanır ama sorumluluk Başbakandadır. Kanun da tek bir şey yazar. Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten dolayı suçlandırılabilir. Yüce Divana gönderilebilir. Kaç Milletvekilinin oyu gerekli, 413 milletvekilinin. Kaç milletvekilimiz var? 550. Yani 550 milletvekili içerisinden 413'ü Cumhurbaşkanını vatana ihanetten suçlu bulacakta yüce divana gönderecek" dedi.

"BU İKİ BAŞLILIK TÜRKİYE'Yİ ÇIKMAZA GÖTÜRÜR"
Cumhurbaşkanının bugün de büyük yetkileri bulunduğunu ancak sorumlu tutulmadığına dikkat çeken Yılmaz, "Yani iki başlılık var. İşte bizlerde iki başlılığı ortadan kaldırmak için, şimdi bir sıkıntı olmadığından bazılarının kafasında sorular var, niye böyle oluyor diye. Güzel kardeşlerim şimdi bir sıkıntı olmuyorsa Başbakanımızla Cumhurbaşkanımızın aynı dava arkadaşı, aynı yol arkadaşı olmasından kaynaklanıyor. Sıkıntı çıkmaz. Ama bilin ki yarın bir koalisyon hükümeti geldiğinde veya farklı bir partiden birisi geldiğinde bu iki başlılık Türkiye'yi çıkmaza götürür. Türkiye'ye zaman kaybına neden olur. Bakın şimdi uyum varken, yanımıza Milliyetçi Hareket Partisini de almışken bile ne kadar zor geçirdiğimizi biliyorsunuz. CHP'lilerin milleti kameraya çekmeleri. Öyle kullandın, böyle kullandın demeleri ile bu değişikliği meclisten zorla geçirdik" ifadelerini kullandı.
(Kasım Karadağ/İHA)

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