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Cumhurbaşkanından ve hayırseverlerden yardım istedi
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Cumhurbaşkanından ve hayırseverlerden yardım istedi

Bursa'da 7 yıldır yatalak olan ve elektriğe bağımlı halde yaşayan epilepsi hastası çocuğun tedavisinde kullanılan jeneratör arızalandı. Anne Hanife Güler, 'Önce Allah'a, sonra Cumhurbaşkanıma güveniyorum' diyerek yardım istedi.

Bursa'da 7 yıldır yatalak olan ve elektriğe bağımlı halde yaşayan epilepsi hastası çocuğun tedavisinde kullanılan jeneratör arızalandı. Anne Hanife Güler, "Önce Allah'a, sonra Cumhurbaşkanıma güveniyorum" diyerek yardım istedi.
Karacabey ilçesinde ikamet eden Güler ailesi, 7 yaşındaki epilepsi hastası Mert Ali için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. 6 aylıkken ağır havale geçirip epilepsi hastalığına yakalanan ve o günden beri yatağa mahkum yaşayan Mert Ali, hayatını cihazlara ve ilaçlara bağlı yaşıyor. Mert Ali'nin 18 yaşında Gülşah isminde bir ablası, Eda isminde de ikiz kardeşi var.
7 yıla yakın süredir oğlunun daha iyi şartlarda yaşaması için elinden geleni yapan anne Hanife Güler, cihazların fazla elektrik yaktığını dile getirerek, "Bakım paramız ancak ev kiramız ve elektrik faturasına gidiyor. Geçtiğimiz gün elektriklerimiz kesilecekti. Tebligat geldi. Doktorlar yaşadığı yere kadar bakacağımızı söyledi. Çocuğum solunum, oksijen, aspirasyon cihazına bağlı yaşıyor. Elektrik gücü ile yaşayan bir çocuk. Elektrik kesilince jeneratör var onu devreye geçiriyoruz. Ancak şu an o cihazımız da bozuk. Bunun bedeli 15 bin TL. Yarısını SGK karşılıyor. Yarısını bizim ödememiz lazım ama maddi imkanlarımız el vermiyor. Yetkililerden, devlet büyüklerinden, yardımseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

"BEN AĞLADIĞIM ZAMAN O DA BENİMLE BERABER AĞLAR"
Mert Ali'nin özel mama ile beslendiğini anlatan anne Hanife Güler, "Özel mamalarla beslenirken Mert Ali'de ödem oluştu. Kilo almaya başlayınca mamaları kestiler. Biz de evdeki besinleri sıvı haline getirerek midesinden besliyoruz" diye konuştu.
Güler ailesinin en büyük kızları Gülşah Güler ise, çocuk gelişimi bölümünü bırakmak zorunda kaldığını dile getirerek, kardeşinin farklı bir çocuk olduğunu belirtti. Güler, "Biz diyoruz ki onunki hep en iyisi, en güzeli olsun. Çabalarımız bunun içindir. Ben kardeşime hasta gözü ile bakmıyorum. Benimle birlikte büyüdü. Ben ağladığım zaman o da benimle beraber ağlar. Ben güldüğüm zaman o benim mutluluğumun farkına varıyor. Diyaloğumuz hiç olmadı ama tepkileri ile anlaşıyoruz. O derdini bizlere anlatıyor" ifadelerini kullandı.
Mert Ali'nin ikiz kardeşi Eda Güler de kardeşi ile oynamak istediğini söyleyerek, "Kardeşim ile okula gitmek istiyorum. Yardım etsinler bize. Kardeşimin iyileşmesini istiyorum" dedi
(Samet Doğru - Yasin Keskin / İHA)

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