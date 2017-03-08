Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında sona gelindi

Cumhurbaşkanına suikast davasında sanıklar duruşmanın yapılacağı salona getirildi. 44 tutuklu sanıktan 37 sanığın ifadesi alınırken 7 sanığın ifadesinin de bu hafta içinde alınarak duruşmanda ara karar verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanına suikast davasında sanıklar duruşmanın yapılacağı salona getirildi. 44 tutuklu sanıktan 37 sanığın ifadesi alınırken 7 sanığın ifadesinin de bu hafta içinde alınarak duruşmanda ara karar verilmesi bekleniyor.

Darbeci sanıkların duruşma salonuna getirilişi esnasında vatandaşlar duruşmanın yapılacağı salonun dışında sanıklara yine tepki gösterdiler. Ellerinde taşıdıkları dövizler ve sloganlar eşliğinde duruşma salonuna giren tutuklu 44 sanığı vatandaşların tepkisi büyük oldu.

(Bekir Tosun - İbrahim Kılınç/İHA)