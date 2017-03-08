Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında sona gelindi
Cumhurbaşkanına suikast davasında sanıklar duruşmanın yapılacağı salona getirildi. 44 tutuklu sanıktan 37 sanığın ifadesi alınırken 7 sanığın ifadesinin de bu hafta içinde alınarak duruşmanda ara karar verilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanına suikast davasında sanıklar duruşmanın yapılacağı salona getirildi. 44 tutuklu sanıktan 37 sanığın ifadesi alınırken 7 sanığın ifadesinin de bu hafta içinde alınarak duruşmanda ara karar verilmesi bekleniyor. Darbeci sanıkların duruşma salonuna getirilişi esnasında vatandaşlar duruşmanın yapılacağı salonun dışında sanıklara yine tepki gösterdiler. Ellerinde taşıdıkları dövizler ve sloganlar eşliğinde duruşma salonuna giren tutuklu 44 sanığı vatandaşların tepkisi büyük oldu. (Bekir Tosun - İbrahim Kılınç/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.