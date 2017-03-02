Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında 7'nci gün

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimiyle ilgili davada 7'nci güne gelindi. 6 günde 23 sanık hakim karşısında ifade verirken, 21 sanık daha ifade verecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimiyle ilgili davada 7'nci güne gelindi. 6 günde 23 sanık hakim karşısında ifade verirken, 21 sanık daha ifade verecek.

Muğla E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan 44 tutuklu sanık, sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında cezaevinden alınarak duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonuna getirildi. Sağanak yağış nedeniyle sanıklar duruşmanın yapılacağı binaya araçla alınırken gazeteciler ve güvenlik güçleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında halen ifade vermeyen 21 sanık bulunurken, sanıklar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı, Kocaeli'de bulunan Deniz Hava Üs Komutanı ve Tuğamiral görevinde iken helikopterlere yakıt verilmesi emrini veren Tezcan Kızılelma, Güvercinlik eski Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun da bulunuyor.

(Bekir Tosun - İbrahim Kılınç/İHA)