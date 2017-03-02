Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında 7'nci gün
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında 7'nci gün

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimiyle ilgili davada 7'nci güne gelindi. 6 günde 23 sanık hakim karşısında ifade verirken, 21 sanık daha ifade verecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimiyle ilgili davada 7'nci güne gelindi. 6 günde 23 sanık hakim karşısında ifade verirken, 21 sanık daha ifade verecek.
Muğla E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan 44 tutuklu sanık, sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında cezaevinden alınarak duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonuna getirildi. Sağanak yağış nedeniyle sanıklar duruşmanın yapılacağı binaya araçla alınırken gazeteciler ve güvenlik güçleri zaman zaman zor anlar yaşadı.
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında halen ifade vermeyen 21 sanık bulunurken, sanıklar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı, Kocaeli'de bulunan Deniz Hava Üs Komutanı ve Tuğamiral görevinde iken helikopterlere yakıt verilmesi emrini veren Tezcan Kızılelma, Güvercinlik eski Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun da bulunuyor.
(Bekir Tosun - İbrahim Kılınç/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sokakta yürürken kafasına tuğla düştü
Cudi Dağı'na bahar operasyonu
Şemdinli'de 500 kilo EY ele geçirildi
Sakar hırsız kamerada
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti internetten de ödenebilecek
Özgür Suriye Ordusu 7 YPG'li teröristi öldürdü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
MetroPoll'den referandum anketi: Gençler sandığa...
MetroPoll'den referandum anketi: Gençler sandığa...
Aydın Doğan için flaş karar!
Aydın Doğan için flaş karar!
Hürriyet'ten ikinci 'Karargah Rahatsız' skandalı
Hürriyet'ten ikinci 'Karargah Rahatsız' skandalı
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sokakta yürürken kafasına tuğla düştü
Sokakta yürürken kafasına tuğla düştü
Cudi Dağı'na bahar operasyonu
Cudi Dağı'na bahar operasyonu
Şemdinli'de 500 kilo EY ele geçirildi
Şemdinli'de 500 kilo EY ele geçirildi
Sakar hırsız kamerada
Sakar hırsız kamerada
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti internetten de ödenebilecek
Özgür Suriye Ordusu 7 YPG'li teröristi öldürdü
Özgür Suriye Ordusu 7 YPG'li teröristi öldürdü
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
İstanbul'un zam şampiyonu 'salatalık'
İstanbul'un zam şampiyonu 'salatalık'
Engelli çocuk yangında can verdi
Engelli çocuk yangında can verdi
Kopenhag'da olaylı gece !
Kopenhag'da olaylı gece !
Kahramanmaraş'tan 28 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Kahramanmaraş'tan 28 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Tavus kuşu hırsızları kamerada
Tavus kuşu hırsızları kamerada

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English