Cumhurbaşkanına suikast davasında dördüncü gün

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'nün suikast timinin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davasında dördüncü güne gelindi.

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'nün suikast timinin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davasında dördüncü güne gelindi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda devam eden duruşmada 44'ü tutuklu üçü firar 47 sanık bulunuyor. Duruşmanın ilk üç gününde suikastta önemli rol oynayan rütbelilerin ifadeleri alındı. SAT, MAK ve Özel kuvvetlerde görevli darbeci askerlerin duruşma salonuna getirilişi esnasında yine geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonuna yakın adliye ve Muğla Barosu ile duruşmanın yapıldığı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası çatılarında Özel Tim ekipleri görev aldı.

(Bekir Tosun/İHA)