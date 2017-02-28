Cumhurbaşkanına suikast davası yeniden başladı

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin dava, 4 günlük aranın ardından, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar başlandı.

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin dava, 4 günlük aranın ardından, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar başlandı.

Cumhurbaşkanına suikast timinde görev alan sanıklar sırasıyla Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber, Zekeriya Kuzu, Serkan Elçi, Özay Cödel, Haldun Gülmez, Ali Sarıbey, Bahadır Sagun, Murat Köse, Mehmet Demir ve Ramazan Elmas gibi suikastta ön planda yer alan isimler 20-23 Şubat tarihleri arasında hakim karşısında ifade vermişlerdi. Duruşmanın ikinci gününde ifadelerine başvurulan MAK timinde görevli darbeciler, avukatlarının bulunmaması nedeniyle ifade vermemişlerdi.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında henüz hakim karşısına çıkmayan iki general ve Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı da bulunuyor. Muğla Barosu tarafından Avukat temin edilen MAK timindeki darbecilerin ifadelerinin ardından Ali Yazıcı'nın da ifadesinin alınması bekleniyor. Eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Yazıcı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Cumhurbaşkanı'na suikast suçuna yardım etme' suçundan yargılanacak.



ESKİ BAŞYAVER HEM MUĞLA'DA HEM DE ANKARA'DA YARGILANACAK

İddianamede, Yazıcı'nın 15 Temmuz gecesi İzmir'e gelerek saat 00.30 civarında Cumhurbaşkanı'na suikast eylemini gerçekleştirecek şüpheli grubunun hazırlık yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'na giderek, burada şüphelilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı yer ile ilgili bilgi verdiği belirtildi. Ali Yazıcı hakkında Anayasal Düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlediği diğer suçlar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.

(Bekir Tosun / İHA)