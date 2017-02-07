07.02.2017 15:52 Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Ayhan Çarkın'a tahliye

Susurluk Davası hükümlüsü Ayhan Çarkın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Susurluk Davası hükümlüsü Ayhan Çarkın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Susurluk Davası hükümlüsü eski özel harekatçı Ayhan Çarkın'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar açıklandı. İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Çarkın cezaevinden getirilirken, eşi de izleyiciler bölümünden duruşmayı izledi. İddianamenin okunmasının ardından kimlik tespiti yapılan sanık Çarkın, şu anda işsiz olduğunu ve avukat istemediğini söyledi.



"ÖZÜR DİLERİM"

Hakkındaki iddialara yönelik savunması sorulan Çarkın, "Yüce mahkemenizin huzurunda bir kez daha sayın Cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum. Anlık bir sinirle söylenmiş sözlerdir. Hakaret kastım yoktur. Kesinlikle pişmanım ve üzgünüm. Mahkemenizin verdiği her türlü karara saygılıyım. Cezam neyse çekmeye hazırım" dedi.



"KAYITLARI OKUMAYIN UTANIYORUM"

Hakim, Çarkın'a ses kaydı çözümlerinin dosyaya ulaştığını, bunlara karşın bir şey deyip demeyeceğini sordu. Çarkın, bu kayıtlarının çözümlerinin okunmasını istemediğini belirterek, "Okumayın, utanıyorum. Tekrar duymak istemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.



TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, Çarkın'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğini sabit görerek önce 1 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Suçun alenen işlenmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkaran mahkeme, son olarak sanığın ikrarı nedeniyle indirime giderek Çarkın'ı 11 ay 20 gün hapse çarptırdı. Sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, Çarkın'ın tahliyesine karar verdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Fatih'teki Çatladıkapı'daki Balıkçı Barınağı'nda çaycılık yapan Ayhan Çarkın, burada Cumhurbaşkanına sinkaflı hakaretlerde bulunması ve sözlerinin kayıt altına alınması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Çarkın hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

(Başak Akbulut / İHA)

