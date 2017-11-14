14.11.2017 17:07 Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Malatya'da terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Malatya'da terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma neticesinde, terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet cep telefonu ve 1 adet USB bellek ele geçirildiği belirtildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.



