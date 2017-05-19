Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Nevşehir'de terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütü üyesi olmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlarından bir kişi tutuklandı.

Nevşehir'de terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütü üyesi olmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlarından bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Nevşehir'de Şahin K. isimli bir kişi terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütü üyesi olmak ve sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Şahin K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Coşkun Sağlamdin / İHA)