'Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle ekmek israfı düştü'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 'Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek israf ediliyordu, Cumhurbaşkanımızın girişimleri doğrultusunda bir proje geliştirdik ve bu rakam 4.9 milyona düştü. Bu rakam da oldukça fazla, israf edilen ekmeğin 3 milyonu fırınlarda israf ediliyor' dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek israf ediliyordu, Cumhurbaşkanımızın girişimleri doğrultusunda bir proje geliştirdik ve bu rakam 4.9 milyona düştü. Bu rakam da oldukça fazla, israf edilen ekmeğin 3 milyonu fırınlarda israf ediliyor" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Turgutlu Fırıncılar Odası'nı ziyaret etti. Hem Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı hem de Türkiye Fırıncılar Odası yönetim kurulu üyesi olan Şahin Ek'in ev sahipliği yaptığı ziyarette, federasyon başkanı ekmek israfıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Balcı, fırın enflasyonunun önüne geçilmesi gerektiğini, kentlerin nüfus oranına göre işletme sayılarının belirlenmesinin sağlıklı bir çalışma olacağını dile getirdi. Balcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Turgutlu'daki fırıncı esnafı halkına kaliteli ve hijyen koşullarına uygun ekmek üretiyor. Turgutlu bu konuda önemli bir noktada. Ülke genelinde de yaptığımız çalışmalarla bunları sağlıyoruz. Artan un fiyatları konusunda bakanlık nezdinde çalışmalar başladı, fırıncı esnafı uzun süredir artan maliyetlerine rağmen ekmeğe zam yapmamaktadır. Vatandaşın alım gücüne göre hareket eden duyarlı bir meslek grubuyuz. Girdilerimize zam geliyor ancak halka yansıtmamaya çalıyoruz ancak ekmek maliyetinin yüzde 33'lük dilimini tek başına oluşturan unun zamlanması bizleri etkiliyor. Geçtiğimiz yılda toprak mahsullerinin müdahalesiyle bir düzenleme yapılmıştı, bu sene de bu düzenlenecektir. Ayrıca fırıncının fiyatta rekabet yapması hem ekmeğin kalitesini düşürür hemde fırıncının kendini gelişen şartlara ayak uyduramamasına neden oldu. Bakanlık konusunda çalışmalarımız sürüyor ve merdiven altı üretimi durduracağız. Merdiven altı üretim yerlerinin ruhsatı olsa dahil kayıt numarası alamayacaklarından dolayı üretim yapamayacaklar. Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek israf ediliyordu, Cumhurbaşkanımızın girişimleri doğrultusunda bir proje geliştirdik ve bu rakam 4.9 milyona düştü. Bu rakam da oldukça fazla, israf edilen ekmeğin 3 milyonu fırınlarda israf ediliyor. Bunu azaltmamız için fırın enflasyonunu düzenlemeliyiz. Kentlerin nüfus yoğunluğuna göre fırın sayısı belirlenmeli. Bu hem kaliteyi arttırır hem de israfı önler."

Öte yandan, anayasa değişikliği için referandum sürecini değerlendiren Balcı, "Halkımız ve ülkemiz için hayırlısı ne ise o çıkacaktır. Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

(İlker Uyar / İHA)