MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya'nın il olması taleplerine, 'Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip, Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya'nın il olması taleplerine, "Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip, Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li Alanya Belediyesinin toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere uçakla Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'ndan karayolu ile Alanya ilçesine geçen Bahçeli, alana gelişinde Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından karşılandı. Bu sırada top atışları da yapılırken, Alanya Belediyesi folklor ekibi bir gösteri sundu.

304 milyon yatırım bedeliyle 216 eser ve projenin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Bahçeli, 8 Nisan 2017 tarihinde anayasa değişikliğini anlatmak için Antalya'da açık hava toplantısında bir araya geldiklerini hatırlattı. Bu sefer de Alanya Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreni kapsamında bir araya geldiklerini belirten Bahçeli, "Bizleri yeniden buluşturan Rabbime hamdolsun. Her zaman olduğu gibi bugün de Alanya'nın bizleri bağrına basıyor olmasından dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Aziz Alanyalılar dünden bugüne Türk milleti insanlık aleminde her zaman muhkem ve muteber mevkide bulunmuştur. Tarih boyunca aziz ecdadımızın vatandaşlaştırdığı toprakları sömürmek, tüketmek ve yok etmek gibi barbarca bir düşünceye asla kapılmamıştı. Tam tersine her daim yaşamayı ve yaşatmayı hedeflemiştir. Bu anlayış tarihimizin her safhasında müstesna bir yer tutmuştur" diye konuştu.

"Üç kıta ve yedi iklime hükmeden kudret işte bu anlayış ve ahlakla filizlenmiş, koca bir çınara dönüşmüştür" diyen Bahçeli, "Büyük ecdadımız bu uğurda kılıcın hakkı kadar akıl ve yürekle yoğrularak, milletin ihtiyacı olan ne varsa onu karşılamayı daima asıl vazife kabul etmiştir. Kervansaraylar, imarethaneler, hanlar, hamamlar ve camiler Türk'ün irfanıyla bulup, irade ve imanıyla yoğurup, bileği ve duasıyla mimarisini gerçekleştirdiği eserlere dönüşmüştür. Köprüler sadece üzerinden gelinip geçilen bir yol olmamış, gönülleri de birbirine bağlamıştır. Çünkü gönül kazanmak, gönüllere girmek her şeyden öncelikli görülmüştür" şeklinde konuştu.



"TÜRK MİLLETİ DİKTİĞİ VE İNŞA ETTİĞİ SAYISIZ ESERİYLE ÇAĞLAR ÖTESİNE IŞIK TUTMUŞTUR"

Bugün Kuzey Afrika'dan Ortadoğu'ya, Balkanlar'dan Kırım'a, Anadolu'dan Pasifik Okyanusu'nun kıyılarına kadar nereye bakılırsa bakılsın orada mutlaka bir Türk izi ve eseri olduğunu aktaran Bahçeli, "Ya bir kubbe olur sizi karşılayan, yahut bir çeşme. Ya bir şifahaneye rast gelirsiniz, yahut bir medreseye. Türk milleti diktiği ve inşa ettiği sayısız eseriyle hem çağına hem de çağlar ötesine ışık tutmuştur. Sırf bu durum dahi milletimizin ne derece büyük bir medeniyete sahip olduğunun göstergesidir. Türk milletinin haricinde diğer milletler daha çok doğdukları coğrafyalarda kalmış, dolayısıyla eserleri de aynı dar çerçevede bulunmaktan kurtulamamıştır. Ancak Türk milleti çıktığı diyarlardan kültürünü taşıdığı ve vatanlaştırdığı her toprağa deyim yerindeyse hayat götürmüş, umut taşımış, heyecan ve asalet katmıştır" dedi.



"MİLLETİMİZ HUZURLU VE MUTLUYSA BİZ DE MUTLU OLURUZ"

Türk milletinin sancağının adaletin en emin gölgesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kültürümüzde halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu anlayışı dün olduğu gibi bugün de geçerliliğini korumalı ve gereği gibi yaşatılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimiz için yapılan ve yapılacak olan her hizmet ve eserle iftihar etmektedir. Kim Türkiye'nin gelişmesi, Alanya'nın büyümesi için bu zamana kadar tek bir çivi çakmışsa bizim nezdimizde kıymeti vardır, saygıyı hak edecektir. Milletimiz huzurlu ve mutluysa biz de mutlu oluruz. Gayemiz üretken belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyerek milletimize verilen sözlerin tutulmasıdır. Bizleri iki cihanda mutlu edecek en büyük saadet işte buradadır. Çünkü varlığımızın ve mücadelemizin esası Cenabı Allah'ın rızası, aziz milletimizin huzur ve refahıdır. Çağın şartlarına uygun, insanımızın arayış ve beklentilerine cevap veren yatırımların, çalışmaların, hizmetlerin yaygınlaşması hedeflerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

MHP kadrolarına görev verilen il ve ilçelerde görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini kaydeden Devlet Bahçeli, "Ulaşımdan tutun kültürel gelişmelere, sağlık hizmetlerinden alın sportif taleplere, eğitimin desteklenmesinden ticaretin geliştirilmesine, bizden hizmet beklenen her ne varsa hızlı, yerinde ve geleceği de düşünerek en mükemmel şekilde planlanan yatırımlarla hayata geçirilmesi elbette sorumluluk alanımızdadır" diye konuştu.



"ANTALYA'NIN GÖZBEBEĞİ ALANYA'DIR"

8 Nisan'daki mitinginde Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu söylediğini hatırlatan Bahçeli, "Antalya hem Akdeniz'in incisi hem de dünyaya açılan penceremizdir ama Antalya'nın gözbebeği de Alanya'dır. Bu bakımdan Alanya'ya gözü gibi bakan bir belediye başkanımız olmasından ve Alanya'nın Selçuklu ruhuna yakışır bir şekilde muhafaza edilerek gelişmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Alanya; hoşgörünün, dostluğun ve Türk milletinin misafirperverliğinin somutlaştığı güzide turizm kentimizdir. Alanya'nın etrafını çevreleyen Selçuklu şaheseri olan kalemiz adeta turizm amacıyla gelenleri sevgiyle kucaklayan bir sembol haline gelmiştir. Gözbebeğimiz Alanya; müzeleri, köşkleri, yaylaları, hanları, tarihi dokusuna uygun evleri, ören yerleri, tarihi cami ve mescitleriyle kale içinde tarih kokan, aynı zamanda plajlarıyla denize açılan medeniyet abidesidir. Alanyamız bugün her zamankinden daha güzel, daha görkemli ve coşkuludur. Çünkü birbirinden güzel 216 esere daha kavuşmanın heyecanıyla dolup taşmıştır" şeklinde konuştu.



"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NE DE YARAŞAN VE YAKIŞAN BUDUR"

Alanya'nın partilerine gösterdiği güvenin farkında olduklarını vurgulayan Bahçeli, "Bahtiyarım ki değerli belediye başkanımız ve mesai arkadaşları yüzümüzü kara çıkarmamış, özverili çalışmalarıyla göğsümüzü kabartmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de yaraşan ve yakışan budur. Bu vesileyle Alanya'da olmaktan ve bu eserlerin bir kısmının temel atma, bir kısmının da açılışını yapmaktan en az sizler kadar heyecanlıyım. Belediyemizin armasında bulunan çift başlı kartal Alanya'nın dünyaya bakışını özetlemiştir. Bir yüzü doğuya, diğer yüzü batıya dönük çift başlı kartal dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize kucak açmış, farklı milletlere ev sahipliği yapmıştır. Alanya'nın çehresi Türkiye'nin huzurudur. Alanya'nın tarihi Türkiye'nin asil ruhudur. Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat ile yeşeren, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile anıtlaşan Alanya, dünyaya örnek bir şehrimizdir. Üreten belediyecilik Alanya'da kendini bulmuştur. Alanya hizmet eden belediyecilik anlayışına örnek olmuştur. Alanya kültür ve medeniyetlerin kesiştiği kavşak noktası haline gelmiştir" dedi.



TURİZMDE KAYIP

"Dünyanın neresinden olursa olsun huzur arayan herkesin ilk tercihinden birisi de Alanya olmuştur" diyen Bahçeli şöyle konuştu:

"Çok şükür ecdadımızın gittiği her yere götürdüğü adalet ve kucaklaşma ruhu bu şehrimizde de vücut bulmuştur. Alanya'nın muazzam kültürel dokusu ve turizm merkezi olmasının yanı sıra elbette sorunları da vardır. Ne yazık ki mevcut durumda arzu ettiği turizm çıtasının gerisindedir. Özellikle geride bıraktığımız yıl bazı oteller, turizm sezonunun henüz orta yerinde kapılarını kapatmak durumunda kalmıştır. Kayba uğrayan sadece işletme sahipleri olmamış, evine ekmeğini götüren turizm çalışanları da zor günler geçirmiştir. Hepinizin malumudur ki Rus uçağının düşmesinden sonra bu sorun daha da belirgin hale gelmiştir. Son zamanlarda bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan kimi sorunlar da ortadadır. Unutmayınız ki bizler özellikle turizmdeki dar boğazı yakinen takip ediyor, yaşanan sorunlar karşısında çözüm yolları üretmekten geri durmuyoruz. Bu kapsamda Rus uçağının düşürülmesinin ardından Antalya bölgesinin turizmle ilgili yaşadığı sıkıntıyı Milliyetçi Hareket Partisi görevlendirdiği bir heyet vasıtasıyla doğrudan yerinde tespit etmiştir. İşte bu tespitler en yalın ve açık haliyle MHP'nin oluşturduğu raporda yerini almıştı. Akabinde turizmle ilgili yaşanan sıkıntıların aşılmasına yönelik önerilerimizi de bu rapora ekleyerek, çalışmalarımızı iktidarın ve kamuoyunun dikkatine sunmuştuk. İnancım odur ki Allah'ın izniyle bu yıl geride kalan yıldan daha bereketli olacak, turizmle alakalı mevcut sorunlar aşılacaktır. Böylelikle Alanya'nın zengin dokusu tekrar canlanacak, turizm cenneti olan şehrimiz yeniden hak ettiği seviyelere yükselecektir."



"ALANYALI ÇİFTÇİLERİN MESELELERİNİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUM"

Alanya'nın karşısına çıkan sorunlara boyun eğmeden, teslim olmadan gelişmesine devam ettiğini dile getiren Devlet Bahçeli, "Sizlere de yakışan budur. Diğer yandan içerisinde bulunduğumuz yılda Alanya'nın bazı doğal afetler yaşadığını ve bundan da çiftçilerimizin etkilendiğini biliyorum. Bir turizm merkezi olmasının yanında tarımsal açıdan da ülkemize son derece önemli katkıları olan Alanyalı çiftçi kardeşlerimin meselelerini dikkatle takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Biz milletimizin sorunlarını daima kendi sorunlarımız olarak kabul ediyoruz. Geceleri vatandaşlarımız başını yastığa huzur içerisinde koyabiliyorsa bizim için o gün huzurla tamamlanmış demektir. Bu itibarla Alanya'mızı hak ettiği yere taşımak için dur durak bilmeden azimle çalışan Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'i, açılışı yapılıp temeli atılacak olan 216 projede emeği bulunan her bir kardeşimi, aziz dava arkadaşlarımı ve belediye personelini kutluyorum. Belediye Başkanımızı soyadına yakışır bir şekilde Alanya'yı daima yüceltmek için gösterdiği özverili çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



ALANYA'NIN İL OLMA İSTEĞİ

Bahçeli, sahnede olduğu esnada karşısında bir dövizde Alanya'nın il olması yönündeki yazıyı görünce, "Böyle bir mütevazi, olgun, anlayışlı bir talebin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya geçtiğimiz gününde Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip, Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz" dedi.

(İsa Akar-Adem Akalan-Harun Erdoğdu-Erdal Anak / İHA)