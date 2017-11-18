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'Cumhurbaşkanımız arkamızda durdu, Vodafone Park'ı yaptık'
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'Cumhurbaşkanımız arkamızda durdu, Vodafone Park'ı yaptık'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ın yapımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük destek olduğunu aktararak, 'Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi, kartallar gibi bizim arkamızda durdu ve biz de burayı yaptık. Allah razı olsun' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ın yapımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük destek olduğunu aktararak, "Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi, kartallar gibi bizim arkamızda durdu ve biz de burayı yaptık. Allah razı olsun" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2017 yılı 4. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Orman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski İnönü Stadı'nın yıkılma süreci ve Vodafone Park'ın inşa sürecinde arkasında durduğunu belirterek, "Stadı açtığımız 10 Nisan 2016. Geldik 2018'e neredeyse tam 1,5 senedir iskanla uğraşıyoruz. 45 santimlik yükseklik var ya o kurula gir meclisten geç anıtlara git oradan oraya git oradan buraya gel oradan oraya git planı olan her şeyi projesi olan bir şeyin iskanıyla alakalı 1 buçuk senedir bizzat uğraşıyorum. Bu stadın parası her şekilde bulunur ki en zor dönemde bulundu. O izni bulmak mümkün olan bir şey değildi ben bunları birebir yaşadım" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ARKAMIZDA DURDU, ALLAH RAZI OLSUN"
Başkan Orman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stat konusunda kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:
"Cumhurbaşkanı o zaman başbakanımızdı. Yaptığımız dönemde orası plansızdı ve planı yoktu. SİT bölgesinde anıtlar kurulu bölgesinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü bölgesinde orada burada bütün bu prosedürü hepsini 8-10 aylık sürede yaptık. Açılışta da söyledim 'Cumhurbaşkanı'na şu kadar teşekkür edildi' diye çok tepki gösterenler oldu, az bile. Allah ondan razı olsun arkamızda durdu. Biz de bu kadar kısa sürede aldık ve yıktık izni almaktan daha zoru ne biliyor musunuz? Dezenformasyonlar. Bakanları yaptırtmamak için uğraşır. Bürokratları yaptırmamak için uğraşır. Hele o dönemin spor bakanı yaptırtmamak için neler yaptı. Herkes kültür bakanını bilir. O zatı muhterem burayı yıktırtmamak için elinden geleni yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız aslanlar gibi kartallar gibi bizim arkamızda durdu ve biz de burayı yaptık. Allah razı olsun."

"UEFA'NIN GÖZ BEBEĞİ OLDUK"
Başkan Orman, kulüp olarak UEFA'nın göz bebeği bir takım haline geldiklerini dile getirerek, "Biz geldiğimizde yüzümüze bile bakmıyorlardı. Şimdi bir iki haftada bir sürekli bizimle ilgili yayınlar yapıyorlar. Bunun sebebi; neyse onu söyledik. Hiç yalan söylemedik. Şimdi Salı günü Porto maçımız var. Başta İngiltere, Hollanda, Galler olmak üzere 6 ülke federasyonunun başkanları bizim maçımızı seyretmeye gelecekler' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş 4. Olağan Divan Kurulu Toplantısı sonunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 25 ve 50. yıllarını tamamlayan üyelere rozetleri takdim edildi.
(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)
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