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'Cumhurbaşkanımız arayınca ne konuşacağımı bilemedim'
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'Cumhurbaşkanımız arayınca ne konuşacağımı bilemedim'

19 yaşında Dünya Şampiyonu olarak tüm dikkatleri üzerine çeken milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, bu başarısının ardından sabaha kadar ağladığını söyledi. Genç tekvandocu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını öğrenince çok heyecanlandığını ifade etti.

19 yaşında Dünya Şampiyonu olarak tüm dikkatleri üzerine çeken milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, bu başarısının ardından sabaha kadar ağladığını söyledi. Genç tekvandocu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını öğrenince çok heyecanlandığını ifade etti.
Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Zeliha Ağrıs içini döktü. Müsabakanın bitiminde Teknik Direktör Ali Şahin'e sarılan ve gözyaşlarına hakim olamayan genç tekvandocu, sabaha kadar annesiyle telefonda konuşarak karşılıklı ağladıklarını söyledi. 19 yaşındaki tekvandocu, "Ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimi yeni idrak etmeye başladım. Çok büyük bir gurur yaşıyorum. Bu yaşta bu başarı bana nasip oldu. Çok mutluyum. Mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Gece otele döndüğümde de annemle sabaha kadar telefonda karşılıklı ağladık" dedi.

OKUMUŞ ŞAMPİYON
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda okuyan ve bu sene 2. sınıfa geçen Zeliha Ağrıs, genç yaşta keşfedilen Konya TOHM'da tekvando eğitimi almış bir sporcu. Teknik Direktör Ali Şahin'in gözetiminde çalışmalarını sürdüren ve 2016 yılında da 18 yaşında Avrupa 3'ncülüğü başarısını yakalayan Zelih Ağrıs tam bir ana kuzusu. Şampiyonalar ve kamplar nedeniyle ailesinden sık sık uzakta kaldığını vurgulayan genç sporcu, "Uzun kamp dönemleri ve şampiyonalar nedeniyle ailemden çok uzak kalıyorum. Onları çok özledim. Özellikle de annemin karnabahar yemeğini gözümde tutuyor. Sözünü aldım döner dönmez bana karnabahar yapacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARAYINCA HEYECANLANMIŞ
Zeliha Ağrıs, şampiyon olur olmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından telefonla aranarak tebrik edildi. Çok heyecanlandığını belirten Zeliha Ağrıs, "Şampiyon olduktan hemen sonra 'Cumhurbaşkanımız arıyor' dediler. İnanın heyecandan ne konuşacağımı bilemedim. Bana her zaman yanımda olacaklarını söyledi ve kutladı. Bir sporcunun bu şekilde desteklenmesi çok gurur verici. Ben de ülkem için her zaman en iyisini yapacağıma dair kendilerine söz verdim" diye konuştu.

HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI
Dünya Şampiyonu olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma yolunda büyük bir avantaj elde eden genç sporcu basamakları bir bir çıkmak istediğini söyledi. Zeliha Ağrıs, "Öncelikle bu başarıyı sindirmeliyim. Ardından 2018'da Avrupa ve 2019 yılında dünya şampiyonaları var. Bu başarımı oralarda devam ettirmek ve nihayetinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak orada ülkeme madalya kazandırmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

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