Cumhurbaşkanı'ndan 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'ın ailesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'ın ailesini ziyaret etti. İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'ın ailesini ziyaret etti. Halen özel bir hastanede tedavisine devam edildiği öğrenilen 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'ın ailesinin evine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların fotoğraf çekildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kadının poşet içerisinde bir şeyler verdiği görüldü. (Mustafa Esen / İHA)
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