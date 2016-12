27.12.2016 12:43 Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanacaklar

15 Temmuz Darbe girişimi soruşturması kapsamında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 44'ü tutuklu 47 sanık hakkında 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede 47 sanıktan ikisi hakkında Cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı. 15 Temmuz Darbe girişimi soruşturması kapsamında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 44'ü tutuklu 47 sanık hakkında 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede 47 sanıktan ikisi hakkında Cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede tüm sanıklar Cumhurbaşkanına suikast suçundan Şubat ayında yargı önüne çıkacak. 47 sanıktan sadece iki kişi Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işledikleri iddiası ile diğer sanıklardan farklı olarak 'Hakaret' suçundan da yargılanacaklar.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Marmaris Turban Otel'de kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Koruma ekibinden Mehmet Çetin'i şehit eden Binbaşı rütbesindeki Şükrü Seymen ve Paşa lakaplı Zekeriya Kuzu, otele geldikten sonra polisleri tehdit ederek, "Cehennemi yaşatacağız size, bunlar daha yeni başlıyor, hırsızın p leri, sinkaf ettiğimin çocukları, Allah ve kitaptan bahsetmeyin, millete yaptığınızın hesabını vereceksiniz, hani inlerimize girecektiniz, biz sizin ininize girdik, hırsızın evlatları" şeklinde yaptığı konuşmada 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu işledikleri belirtildi.

Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu Şükrü Seymen, "Cumhurbaşkanı'na suikast, anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, silâhlı terör örgütü yöneticisi olma, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme (iki defa), yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme (on dört defa), kasten öldürmeye teşebbüs (üç defa) zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, zincirleme şekilde silahla tehdit, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu malına zarar verme (iki defa), mala zarar verme (on dokuz defa), nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali.

Halen İzmir 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Zekeriya Kuzu, "Cumhurbaşkanına suikast, anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, silâhlı terör örgütü üyesi olma, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme (iki defa), yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme (on dört defa), nitelikli yağma (üç defa ), zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, zincirleme şekilde silahla tehdit, cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu malına zarar verme (iki defa), mala zarar verme (on dokuz defa), nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından yargılanacak.

(Bekir Tosun / İHA)