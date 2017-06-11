Cumhurbaşkanı Macron oyunu kullandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Ulusal Meclisinde görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek üzere oyunu kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Ulusal Meclisinde görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek üzere oyunu kullandı.

Fransa'da 47 milyon seçmen bugün Fransa Ulusal Meclisi'nde görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gidiyor. Seçmenler, iki turlu yapılan genel seçimlerin ilk turu kapsamında TSİ 09.00'da oy vermeye başladı. Seçimde 7 bin 882 adayın milletvekili olmak için yarıştığı seçimde oy verme işlemi TSİ 20.00'da son bulacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da oyunu kullandı. Eşi ile oy kullanma merkezine gelen Macron, kendisini bekleyen kalabalığı selamlayarak oyunu kullandı.



İKİNCİ TUR 18 HAZİRAN'DA

Fransız seçim yasasına göre, ilk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan meclise gireceği yarışta herhangi bir adayın yüzde 50 oy alamadığı yerlerde ikinci tur yapılacak. Seçimlerin 18 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda yüzde 12.5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek.

Milletvekili genel seçiminde Fransa'nın ana kara topraklarında yaklaşık 46 milyon, denizaşırı topraklarında ise 1.3 milyon seçmen tercihini ortaya koyacak. Seçim olağanüstü hal altında yapılıyor. Ülke genelinde kurulan yaklaşık 69 bin oy verme noktasında 50 bine yakın polis, jandarma ve asker güvenliği sağlamak üzere görev yapıyor.

