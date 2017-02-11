11.02.2017 15:39 'Cumhurbaşkanı ile Kalkavan arasındaki diyalog yanlış anlaşıldı'

TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, Cumhurbaşkanı ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan arasındaki 'pazarlık' konusunun yanlış anlaşıldığını söyledi. TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, Cumhurbaşkanı ve Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan arasındaki 'pazarlık' konusunun yanlış anlaşıldığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete, TOBB Ekonomi Şûrası'nda Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan'ın istihdam için vergi kolaylığı isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benimle pazarlık etme" diye yanıt vermesinin basında çarpıtılarak yansıtıldığını söyledi. Mete, Kalkavan'ın ve kendilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her sözünü emin telakki ettiklerini ifade edip, "Ankara'da düzenlenen toplantıda 30 konuşmacı vardı. Metin bey de Deniz Ticaret Odaları Konsey adına konuşmasını yaptı. Her konuşmaya üç dakikalık bir süre tanındı. Bu 180 saniye içinde sektörün tüm sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza söyleyebilmek için hızlı bir şekilde kürsüde konuşmanız gerekiyor. Konuşmaya ayrılan süre bitip, saat durunca Sayın Cumhurbaşkanım, Metin Bey'e sordu; 'Deniz Ticaret Odanızın kaç üyesi var ?' Metin Başkan; '8 bin 500 üyemiz var efendim' dedi. Sayın Cumhurbaşkanım, 'kaç işçi alacaksınız?' diye sorunca Metin Başkan o anda sektörde vergi konusunu hızlı bir şekilde anlatırken Reisimiz 'pazarlık yapma' diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Tabi, 'pazarlık' kelimesini cımbızla çekerek ulusal basın servis edince yanlış yorumlara neden oldu" dedi.



"ŞÜRA SONRASI GÖRÜŞTÜLER"

Mete, Cumhurbaşkanı ve Kalkavan'ın şüra sonrasında bir araya geldiklerini belirterek, "Zaten o gece de Başkanımız Metin Kalkavan bey, Sayın Cumhurbaşkanımızla saat 23 civarlarında bir telefon görüşmesi yaptı. Yanlış anlaşılma konusu kapanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Metin bey ile bire bir devamlı görüşen birisi. Rizeli Cumhurbaşkanımızın söylediği sözler bizim için emir telakki eder" şeklinde konuştu.

(Göktürk Fırat / İHA)

