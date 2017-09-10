10.09.2017 19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Kazakistan'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü. Kazakistan'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü.

Kazakistan'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı 1'inci Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılmak üzere önceki gün başkent Astana'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki resmi temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak TC-TUR, saat 19.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan, daha sonra Devlet Konukevi önünde bekleyen aracına binerek havalimanından ayrıldı.

(Ferhat Yasak/İHA)

