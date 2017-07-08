Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü.
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet ile Almanya'daki temaslarının ardından TC-TUR ile saat 23.00'te Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan'ı İstanbul Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, daha sonra Devlet Konutevi önünde bekleyen aracına binerek havalimanından ayrıldı. (Ufuk Kıvık / İHA)
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