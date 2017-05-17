Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak 'CAN' ile yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "CAN" ile yurda döndü.

ABD'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile yurda döndü. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Ercan Topaca karşıladı.

