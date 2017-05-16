Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG/PYD'nin muhatap olarak alınması uygun değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "DEAŞ başta olmak üzere bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız." dedi.

"Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur"

"Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur" diyen Erdoğan, "Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir." ifadelerini kullandı.

"Bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere izin vermemeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere de izin vermemeliyiz." şeklinde konuştu.

"FETO konusundaki beklentilerimizi açıkça ifade edeceğim"

Erdoğan, "Sayın Başkan'a 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETO terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim." dedi.