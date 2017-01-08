Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yılın şahsiyeti' seçildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yılın şahsiyeti' seçildi

Katar merkezli uluslararası televizyon kanalı El-Cezire'nin düzenlediği ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2016 yılının şahsiyeti' seçildi.

Katar merkezli uluslararası televizyon kanalı El-Cezire'nin düzenlediği ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2016 yılının şahsiyeti" seçildi.

El-Cezire kanalında Mısırlı gazeteci Mahmut Murat'ın sunduğu "Haberlerin Yarışı" adlı programda, yaklaşık 130 binden fazla kişinin katıldığı anket sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2016 yılının şahsiyeti" seçildi.

Söz konusu program, her hafta izleyicilerinden "haftanın kişisi" ve "haftanın en önemli olayını" seçmesini talep ediyor ancak yeni yıl nedeniyle bu kez izleyicilerin "2016 yılının şahsiyeti"ni belirlemeleri istendi.

El-Cezire, üç etaplı anketin ilk aşamasında kullanıcıların kanalın resmi Facebook sayfasından "2016 yılının şahsiyeti" oylaması için adaylarını sunmalarını talep etti. Anketin ikinci aşamasında resmi Facebook ve internet sitesinde 10 ismin oylamaya sunulduğunu açıklandı.

Son olarak da ikinci aşamada en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli çocuklar adına Ümran bebek, Tunuslu uçak mühendisi Muhammed ez-Zevari ve Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran olmak üzere 4 isim arasında oylama yapıldı. Ankette yılın şahsiyeti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi.

Sonuçların açıklanması sırasında El-Cezire, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız kılınmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği kararlı duruşu anlatan program yayınlandı. Programın içeriğinde Erdoğan'ın hayatından kesitlere yer verildi.

Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 40'ını alırken Suriyeli Ümran bebek yüzde 34, Tunuslu uçak mühendisi Zevari yüzde 17 ve Fas Başbakanı Benkiran ise yüzde 9 oy aldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan kadına şiddete sıfır tolerans
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Avrupa'dan teşekkür
Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ile görüştü
Türk dünyası Sarıkamış şehitleri için gece nöbetinde
Elazığ'da 89 kamu görevlisi ihraç edildi
Ersoy: 'Hamza Hoca oyuna girip, 2-3 penaltı daha yaptırmamı söyledi'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
'Dön' çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılacak!
'Dön' çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılacak!
Fenerbahçeli taraftarlar Fethi Sekin'i unutmadı
Fenerbahçeli taraftarlar Fethi Sekin'i unutmadı
FETÖ’ye ABD kalkanı
FETÖ’ye ABD kalkanı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan kadına şiddete sıfır tolerans
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan kadına şiddete sıfır tolerans
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Avrupa'dan teşekkür
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Avrupa'dan teşekkür
Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ile görüştü
Türk dünyası Sarıkamış şehitleri için gece nöbetinde
Türk dünyası Sarıkamış şehitleri için gece nöbetinde
Elazığ'da 89 kamu görevlisi ihraç edildi
Elazığ'da 89 kamu görevlisi ihraç edildi
Ersoy: 'Hamza Hoca oyuna girip, 2-3 penaltı daha yaptırmamı söyledi'
Ersoy: 'Hamza Hoca oyuna girip, 2-3 penaltı daha yaptırmamı söyledi'
Fatih Erbakan: 'Mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların gözü Türkiye'de'
Fatih Erbakan: 'Mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların gözü Türkiye'de'
Başbakan tezahüratlarla karşılandı
Başbakan tezahüratlarla karşılandı
'Hamza Hoca 2-3 penaltı daha yaptırmamı söyledi'
'Hamza Hoca 2-3 penaltı daha yaptırmamı söyledi'
Fatih Erbakan: Mazlumların gözü Türkiye'de
Fatih Erbakan: Mazlumların gözü Türkiye'de
Bergama'da tek yön uygulaması
Bergama'da tek yön uygulaması
Başbakan Yıldırım, Irak'ta Türk Büyükelçiliği binası inşaatını gezdi
Başbakan Yıldırım, Irak'ta Türk Büyükelçiliği binası inşaatını gezdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English