Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'la görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye ile de yeni bir ticari işbirliği zemini hazırlamak için ortak çalışma grubu oluşturma konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye ile de yeni bir ticari işbirliği zemini hazırlamak için ortak çalışma grubu oluşturma konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra birçok ülke ile yeni ticari ilişkiler için çalışma grubu oluşturma çalışması yapıyor. Theresa May'ın Türkiye ile güvenlik alanında stratejik ortaklık konusunda görüşeceği de bildirildi. Theresa May'in sözcüsü, Avrupa Birliği'nden ayrılma konusundaki görüşmelerin Mart sonunda başlayacağını ve ayrılma sürecinin iki yıl süreceğini, May'ın bu süre içinde çeşitli ülkelerle ikili ticari ilişkiler konusunda zemin hazırlamaya çalışacağını söyledi. Sözcü, İngiltere'nin ikili ticari ilişkiler için çalışma grubu oluşturacağı 13'üncü ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

