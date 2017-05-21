Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Ankara Arena'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Olağanüstü 3. Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Arena'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Olağanüstü 3. Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Arena'ya geldi. AK Parti Olağanüstü 3. Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'na önce Başbakan Yıldırım geldi. Ardından salona gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım tarafından karşılandı. (İlker Turak / İHA)
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