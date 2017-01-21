Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal-Tavşantepe metro hattının açılışının ardından vatman koltuğuna oturarak ilk seferi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal-Tavşantepe metro hattının açılışının ardından vatman koltuğuna oturarak ilk seferi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal-Tavşantepe metro hattı açılışına katıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile birlikte metro istasyonuna indi. Vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk seferi gerçekleştirdi. (Ahmet Sarıkoç / İHA)
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