Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Bu tabelaları sökün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Türk Dili Kurultay'ında konuşurken oldukça sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan konuşmasında "Bir özentidir gidiyor. Biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'na katıldı. Erdoğan burada yapmış olduğu konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Geçtiğimiz bir asır dilimizle ilgili en çok sıkıntı yaşadığımız, kopuş yaşadığımız dönem olmuştur. Kendi ana dilini en doğru şekilde konuşamayan bir toplum başkalarına da katkı sağlayamaz.

''BİRAZ AĞIR OLACAK AMA...''

Kendi dilimizin zenginlikleri varken bu özentilerle, biraz ağır olacak ama, Avrupa'da hayvanların yarıştırıldığı arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil."

BÜTÜN BU TABELALARI SÖKÜN

Ne güzel kıraathanemiz var, burada kitap oku, gazete oku, sohbetle beraber zenginleş. Bildiklerini karşıya sen ver, karşının bildiklerini de sen al. Bunlar yerini kafeteryalara, kulüplere terketti. 'Clup' bu benim değil ki, bütün bu tabelaları sökün, bu senin hakkın, en doğal hakkın. Neyi müsaade edersen onu asmak zorunda.

Kültürlere ve medeniyetlere saldırılar önce dilden başlıyor. Dilini aldığı anda o milleti çökertiyor. Biz işte böyle bir suikasta maruz kalmış bir milletiz. Bu saldırı dilimizle birlikte onun mütemmim cüzü olan şahsiyetimizi de hedef almıştır. Diğer dillerin kuralsız ihtiyacına yoktur. Dilimizin tek ihtiyacı onun kıymetini bilecek insanlar ve kurumlardır. Türkçe'nin yetersizliğinden fakirliğinden söz eden kimse art niyetli değilse, Türkçe'den, Türkçe'nin zenginliklerinden bihaberdir. Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'ndeki kelimelerin sayısının 600 bini geçtiği biliniyor."