Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulus İtfaiye Meydanı Camii'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulus Erbakan Meydanı'nda 4 yıl önce yapımına başlanılan ve 7 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Ulus İtfaiye Meydanı Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulus Erbakan Meydanı'nda 4 yıl önce yapımına başlanılan ve 7 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Ulus İtfaiye Meydanı Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki ile Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den camideki çalışmalar hakkında bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta caminin yapımında çalışan işçilerle fotoğraf çektirdi.

(Musa Erdoğan /İHA)