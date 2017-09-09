09.09.2017 19:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ve bölgede istikrarın sağlanması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen haftalarda Trump ile New York'ta Birlemiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir araya gelecek.



