Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin kendini PYD'nin elinden almak için operasyon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kilis sınırından Afrin'e obüs ve tank sevkiyatı yapılırken Ankara'da önemli bir görüşme yaşandı.

TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyon öncesi ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16:30'da başlayan görüşme saat 17:15 sıralarında sona erdi.

KREMLİN: SURİYE KONUSU ELE ALINDI

Diğer yandan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü. Görüşmede Suriye'deki son durum konuşuldu.

BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 16 Mayıs'ta Washington'ı ziyaret etmiş ve Beyaz Saray'da Trump ile baş başa görüşmüştü.