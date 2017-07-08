Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İki lider görüşmede Suriye konusunu ele aldı. Görüşmenin 20 dakika sürdüğü belirtildi.

