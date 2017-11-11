11.11.2017 22:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde oyuncak araba ile oynarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde oyuncak araba ile oynarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu ile uzaktan kumandalı araba ile oynarken çekilen fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan mesajında, "Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye; hayatımıza, dünyamıza değer katar" ifadelerini kullandı.

(Caner Ünver/İHA)

