Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: İlk gemi yola çıktı

Türk Kızılayı'nın, Ramazan dolayısıyla 15 ton un, şeker ve çeşitli gıda malzemeleri yüklü insani yardım gemisi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesindeki SEKA Limanından Somali'ye doğru dualarla hareket etti.

Türk Kızılayı, Afrika ülkelerinde yaşanan insani krizlere sessiz kalmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali, Yemen ve Sudan'a gönderilecek olan üç yardım gemisinden ilki Somali'ye hareket etti. "Umudu ol" kampanyası kapsamında, Somali'nin bütün bölgelerine gidecek olan yardım gemisi 15 ton un, şeker ve çeşitli gıda malzemelerinin yanı sıra ilaç, laboratuvar malzemelerini de bölgeye ulaştıracak.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, gemilerin her birinin yaklaşık 3 milyon insanın bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak kadar yük aldığını söyledi.

Kaptan Fikret Ünver yönetimindeki MV Sebat isimli 18 bin 500 grostonluk kuru yük gemisi 22 mürettebatıyla birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Giresun Firkateyni eşliğinde Somali'nin Mogadişu Limanı'na gidecek.

Geminin yaklaşık 11 günlük bir yolculuktan sonra 3 bin deniz mili uzaklığındaki Mogadişu Limanına demir atması planlanıyor. Türkiye'den Somali'ye 12'nci seferi yapacak olan MV Sebat gemisi şimdiye kadar giden gemiler arasında en büyük ve en çok yük alan gemi olma özelliğini taşıyor.



"UMUDU OL İNİSİYATİFİ İLE HAREKETE GEÇTİK"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, törende, El-Nino felaketinden sonra özellikle Afrika'nın doğu bölgesinde ve Yemen'de Hicaz'ın güneyinde çok büyük bir kuraklık başladığını belirterek, "Bu kuraklık son 60 yılın en ağır kuraklığıydı. Bu kuraklık büyük bir açlık krizini tetikledi ve özellikle silahlı çatışmaların olduğu, devlet düzeninin bozuk olduğu Somali, Yemen ve Güney Sudan'da tam bir felaket halini aldı. Kızılay olarak biz Anadolu'muzun yardımsever insanlarıyla devletimizin AFAD gibi, TİKA gibi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumlarıyla, Cumhurbaşkanımızın mart ayında başlatmış olduğu, 'Umudu Ol' inisiyatifi ile harekete geçtik" dedi.



"9 MİLYON İNSANA BU GEMİLER İLE ULAŞACAĞIZ"

Hazırlanan gemide bin tır yardım malzemesi olduğunu belirten Kınık şöyle devam etti:

"O bölgenin 3 milyon insanını bir ay boyunca besleyebilecek gıda barındırıyor. O bölgeye çok büyük destek olacak tam da o insanlar ölümle pençeleşirken. Buna benzer iki gemimiz daha hazırlanıyor. Bundan sonraki gemimiz Yemen ve Aden limanına olacak. 15 bin ton yük taşıyacak. Yemen'de de geçen sene sadece 65 bin çocuğumuzu açlıktan kaybettik. Şu an büyük bir Kolera salgını var Somali'de Yemen'de ve Güney Sudan'da. Yemen'i takiben Güney Sudan'a kuzey bölgelerine muhtemelen Port Sudan limanını kullanarak ulaşmaya çalışacağız. Bu büyük bir seferberlik olacak. Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan 'Umudu Ol' kampanyasına destek veren milletimizin, Kızılay'ın, AFAD'ın, TİKA'nın, el birliği ile yapmış olduğu büyük bir iyilik inisiyatifidir ve inşallah o bölgede açlıkla, ölümün kıyısına gelmiş yaklaşık 9 milyon insana da bu gemiler aracılığıyla ulaşacağız."



"İKİ HAFTA İÇİNDE GIDA YARDIMLARI ULAŞACAK"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise konuşmasında şunları söyledi:

"Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik ruhunun daha bir anlam kazandığı bu mübarek Ramazan gününde Somali'li kardeşlerimize insani yardım götüren Sebat adlı gemimizi uğurlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hazırlanan, biraz sonra yola çıkacak olan içerisinde Somalili kardeşlerimize göndereceğiz yardım malzemeleri ile inşallah iki hafta içerisinde bu gıda yardımları Somali'li kardeşlerimize ulaşacak. Ben huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın Başbakanımıza şükranlarımı arz ediyorum."



"SADECE ERZAK DEĞİL, DOSTLUĞU GÖTÜRÜYORUZ"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise gemilerle sadece erzak değil bir gemi dolusu muhabbeti ve dostluğu da götürdüklerini ifade ederek, "Bugün aslında hem çok düşünmemiz hem de çok gururlanmamız gereken bir günü yaşıyoruz. Maalesef insanlığın öldüğü, vicdanların karardığı bir dünyada, insanlık için, vicdan için Afrika'ya açlık çeken, kuraklıktan ve iç savaştan dolayı her gün yüzlerce, binlerce insanın öldüğü Afrika'ya Türkiye'de ki kardeşlerinin bir gemi dolusu Sayın Bakanımızın da dediği gibi sadece erzak değil, bir gemi dolusu muhabbeti, dostluğu götürüyoruz. Geçen sene yine Ramazan ayında saygıdeğer Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan bey ile yine Mersin Limanı'nda Lady Leyla gemisini uğurlamıştık. Gazze'de vahşice uygulanan ambargo dolayısıyla gerçekten büyük sıkıntılar çeken oradaki milyonlara, Mersin'den Lady Leyla gemisi ile yine bir Ramazan günü el uzatmıştık ve bayramda o erzaklar orada olmuştu. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Bundan dolayı ben çok büyük bir utluluk duyuyorum. Türkiye'nin ay-yıldızlı al bayrağını gören ve Türk Kızılayı'nın bu kırmızı hilalini gören insanların yüzünde oluşan sevinci coşkuyla görmelisiniz. Çünkü dünyada sadece o coğrafyaya gidip, kendilerini sömürmek için değil, bir şeyler vermek için gelenin Türkiye olduğunu bilen milyonlar var. Somali'ye 2 Nisan'da gittiğimizde bu yardım faaliyetinin ilk etabını başlatmıştık. Orada 12 bin aileye yetecek bir yardımı tırlarla Somali içlerine doğru gönderdiğimiz bir törene katılmıştık" dedi.



"KALKINMA PROJELERİYLE DE YARDIM EDELİM"

Somali'ye sadece yardımlarla değil kalkınma projeleri ile de yardım edilmesi gerektiğini belirten Kaynak, şöyle devam etti:

"2011'de bütün dünya gözlerini kapatmışken, bütün dünyanın vicdanı kararmışken bizim liderimiz Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakan sıfatıyla oradaydı. O günden beri de bu çalışmalar orada devam ediyor. Somali'ye sadece yardım göndermiyoruz. Somali'de şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük büyükelçilik binası Somali'de yapıldı. Somali'de bütün bu kargaşanın sebebi, iç çatışmadır, terördür. Yoksa Allah vergisi büyük bir arazisi, akarsuları var. Sayın Kalkınma Bakanımızla az önce konuştuk. Sadece yardım değil, kalkınma projeleriyle ayağa kaldıralım diye. Lütfi Elvan Bakanımız kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti çok büyük bir askeri eğitim tesisi yapıyor. Niye? Mogadişu'da subay ve astsubay yetiştirecek, terörle mücadele edecek, Somali terörle mücadeleyi kendi kendine yapsın ve Somali terörden dolayı bu açlığı kıtlığı yokluğu çekmesin. Bu geminin ardından Yemen'e hazırlanıyoruz. Mart ayında Yemen Büyükelçisi geldi, bizim odamızda bir Büyükelçi'nin ağladığına şahit oldum. 500 bin çocuk bugün, yarın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Sadece binlerle ifade edilen Kolera hastası var. Verilen bilgiler iç açıcı değil. İnşallah Kızılay Başkanımızla bu Yemen organizasyonunu yapıyoruz. İstiyoruz ki Ramazan Bayramı'nda bizler burada huzur içinde bayram yaparken oradaki kardeşlerimiz de bir nebze olsun bayramı bayram gibi yaşasınlar."

Konuşmalardan sonra gemi dualarla Somali'ye gönderildi.

SEKA Limanı'nda uğurlama törenine, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ve vatandaşlar katıldı.

(Murat Şengi / İHA)