Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şoke olacaklar şoke!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da toplu açılış törenine katıldı. Meydanları dolduran binlerce vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği paketine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Artık gençlerin parlamentoya gireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, gençleri kabineye layık görmeyenlerin şoke olacaklarını söyledi.

ŞOKE OLACAKLAR ŞOKE..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık gençler parlamentoya gidiyor. Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 30. Bastırdık 25'e indirdik. Yetmez dedik, şimdi 18. Bunlar garip; zor olan seçmektir, seçilmek kolaydır. Biz gencimize inanıyoruz. Artık gençler yönetimde söz sahibi olacak. Gençleri kabineye layık görmeyenler şoke olacaklar şoke." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kazdığı çukura dökülen bölücü örgüt hıncını çocuklardan alıyor. Bunlar alçak, bunlar vicdansız..

KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRAMAYACAKLAR

Bu ülkeyi bölemeyecekler, kardeşi kardeşe kırdıramayacaklar. Terör örgütü döktüğü kanda kendisi boğulacak. Hiç endişeniz olmasın.

Bu katillerden döktükleri kanın hesabını soracağız.

KÜRSÜ İŞGALİ, YUMRUK ATMA..

Kürsü işgalinden yumruk atmaya kadar her yolu denediler. Bu görüntülerden hicap duydum. Biz onların seviyesine inmeyeceğiz.

Sandıktan kaçanlar da milli iradeye kayıtsız şartsız teslim olanlar da ortadadır.

CHP'YE HDP'YE GÖNÜL VEREN VATANDAŞLARIM..

Sadece AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim değil Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim değil, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'ye gönül veren vatandaşlarımın da cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' demesini bekliyorum. Bu reform farklı, burada bütünleşeceğiz, toplanacağız. Çünkü bu sistem, şu veya bu partinin, şu veya bu şahsın değil 80 milyonun tamamının geleceği içindir.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KİTAPÇIĞI..

Anayasa değişikliği kitapçığının kapağını açmadan söylenen sözler kafanızı karıştırmasın. Mevcut zayıf sistemin yerine güçlü bir yönetim sistemi getirmektedir. Yasama, yürütme ve yargının görev tanımlarını yeniden yapıyoruz. Mesele şahsımın meselesi değildir. Mesele milletimizin daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh bir geleceğe kavuşma meselesidir. Bu mesele sadece cumhuriyet döneminde değil, yaklaşık 200 yıldır tartışılıyor. Cumhuriyet bir rejim değişikliydi. Bundan dolayı da herhangi bir pişmanlığımız yok.

Türkiye 2007 yılındaki anayasa değişikliğiyle yönetim sistemini değiştirme yolunda ilk adımını attı. Biz bu tercihi bir reformla derli toplu hale getiriyoruz. Göz göre göre gelen bir tehlikeyi önlemek için 1960'da, 1980'de olduğu gibi darbeye maruz kalmayı, ekonomik kriz yaşamayı niçin bekleyelim?

ÖMRÜNDE MAHALLESİNDE MUHTAR SEÇİLEMEYECEK..

Ömründe, mahallesine muhtar seçilmeyecek hatta belki ailesi içinden seçim yapılsa yarıdan fazla oy alamayacakların Cumhurbaşkanlığı sistemini tek adamlıkla tarifi hezeyandan başka bir şey değildir. Tek adamlık CHP'nin işidir. Bunlar tek parti döneminde il başkanlarını vali yapmışlardı. Bunu büyüklerinize sorun gençler, bunu bilmeyebilirsiniz.

ANAYASA KİTAPÇIĞININ FIRLATILMASI

Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'a Anayasa kitapçığı fırlatmasıyla ülkenin nasıl krize girdiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halkın seçmesiyle bu çift başlılık sürdürülemez hale geldi. Şimdi iki icra sistemi birleşiyor. Biz bir sistem inşa ediyoruz. Biz bu sistemi ülkemizin istikrarı ve huzurun teminadı olarak istiyoruz.

GENÇLERİ KABİNEYE LAYIK GÖRMEYENLER..

Artık gençler parlamentoya gidiyor. Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 30. Bastırdık 25'e indirdik. Yetmez dedik, şimdi 18. Bunlar garip; zor olan seçmektir, seçilmek kolaydır. Biz gencimize inanıyoruz. Artık gençler yönetimde söz sahibi olacak. Gençleri kabineye layık görmeyenler şoke olacaklar şoke."