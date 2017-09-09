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'Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaseti ne zaman noktalarsa...'
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'Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaseti ne zaman noktalarsa...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaseti ne zaman noktalarsa kendisinin de o zaman noktalayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaseti ne zaman noktalarsa kendisinin de o zaman noktalayacağını söyledi.
Hayrat 6. Olağan İlçe Kongresi'nin ardından Araklı ilçesinde partisinin 6. Olağan İlçe Kongresine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada da açıklamalarda bulundu. CHP seçmenini PKK ile aynı çizgiye getirmeye çalışan milletvekilleri olduğunu belirten Bakan Soylu, 4 kişilik daha terörist grubunun etkisiz hale getirildiğini kaydederek, "Daha önde de söyledim. İnsansız hava araçlarından rahatsız oldular. Bizi terörle mücadelede eksik bırakmaya çalıştılar. Sosyal medya üzerinden bir karalama kampanyası başlatmışlar. 1 Ocak ile 31 Ağustos tarihleri arasında bu hava araçlarıyla yapılan keşif ve gözetlemeler neticesinde toplam 260 terörist etkisiz hale getirilmişti. Nerede? Ben Hayrat'tayken. Şimdi oradan buraya geldim. Size bir haber vereyim CHP'li vekillere bu da kapak olsun. Çukurca'da evlatlarımıza, kaymakamımıza oradaki yola roket atarak orada onların sözde kadın örgüt temsilcilerinden birisinin başını çektiği 4 kişilik bir terörist grubunu ben Hayrat'tan buraya gelirken bizimkiler onların beğenmediği SİHA'larla imha ettiler. Bir kişiyi de Tunceli'de JÖH'lerimiz bertaraf etti. Tunceli'de bu sayı çok şükür 200'ün üzerine çıktı. Dağda, taşta adam bırakmadılar" şeklinde konuştu.

"126 SIĞINAK BULUNDU, İÇİNDEN ÇIKAN BOMBANIN, SİLAHIN NEREDEYSE HADDİ HESABI YOK"
Terörle mücadelede tünelin ucunun görüldüğünü vurgulayan Bakan Soylu, "Şu ana kadar bizim iç güvenlikte 55 artı 4 daha ilave ettik şimdi toplam 59 terörist jandarma ve polis insansız hava araçlarıyla beraber imha edildi. 126 sığınak bulundu, içinden çıkan bombanın, silahın neredeyse haddi hesabı yok. Tüm bu uçaklarla da yapılan operasyonlarda tek bir şehit ve yaralı vermedik. Bunların derdi bu. CHP'nin sesi çıkmıyor. Şehit cenazelerinde sonra 'biz niye tepki görüyoruz' diyorlar. Affedersin ya, sabahleyin imam eğer gece papaz olursan bu millet bunu yemez. Ey CHP'li arkadaşlar bu adamların yaptığı bu millete karşıdır. Size Güneydoğu'da itibar göstermiyorlar, yok oldunuz. İstihbarat raporlarını okuyorum her gün Kandil milletvekillerini fırçalıyor. Telsiz konuşmalarında 'millet sizi kabul etmiyor' diye. Biz ise gidiyoruz orada onlarla birlikte iç içe oluyoruz. Bayramda seyranda da oradayız, acı günlerinde sevinçli günlerinde oradayız. Onların itibarsızlıklarını CHP ile beraber itibara döndürmeye çalışıyorlar. Doğru bir yol ve doğru bir noktada gidiyoruz. Terörle mücadelede kararlı bir mücadele veriyoruz. Hiç merak etmeyin tünelin ucundaki ışık görülmüştür. Dağ, taş, tepe demeden Kasım'ın 20'sine kadar bunların iflahını sökeceğiz. Sonra da kış üslenmelerinde onlar nerede üslenirse üslensinler, hangi mağarada üslenirse üslensinler onları o mağaralara gömmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.
Bakan Soylu, konuşmasının son bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaseti ne zaman noktalarsa kendisinin de o zaman siyaseti noktalayacağını söyledi.
(Bekir Koca - Ozan Köse / İHA)
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