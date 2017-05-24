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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seyahatten sonra MYK'yı belirlemiş olacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seyahatten sonra MYK'yı belirlemiş olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel seyahatinin ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulunun belirleneceğini belirterek, 'MYK'yı belirledikten sonra da bakan arkadaşlarımızdan yıl sonuna kadar devam edecek bir yol haritasını isteyeceğim.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında basın mensuplarına açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Ulusal ve uluslararası tehditler içinde terörün ilk sırada yer aldığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tüm bu asimetrik tehditler, gerek ulusal gerek uluslararası düzlemde tabii bizim de güvenliğimizi ciddi şekilde tehdit ediyor. Terör bu tehditler arasında şu anda en öncelikli olanı. Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmek için kararlı, ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilenmesi de şart. Bilhassa NATO müttefiklerinin tam bir dayanışma ve iş birliği içerisinde olması zorunludur. Son aylarda gerek St. Petersburg, Stockholm, Paris ve Manchester'da yaşanan saldırılar, bize terörün bölgesel bir mesele olmadığını göstermiştir."

"Terörizm tüm dünyanın sorunudur"

Terörizmin, tek bir ülkenin değil dünyanın sorunu haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu gerçeği artık herkesin kabul etmesi gerekiyor. Terörizm, bugün tek bir ülkenin değil tüm dünyanın sorunudur. Küresel meseleler ancak küresel boyutta bir iş birliğiyle çözüme kavuşturulmalıdır. Hala 'Benim teröristim, senin teröristin' ayrıcalığının, ayrılığının yapılması, görüyoruz ki bazı yerlerde devam ediyor. Bunlardan sıyrılmamız şart. Küresel meseleler küresel boyutta ele alındığı sürece çözüme kavuşabilir."

"Yol haritasını isteyeceğim"

Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından yaşanacak sürece ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Seyahatten sonra değerlendirmelerimizi yapıp Merkez Yürütme Kurulumuzu belirlemiş olacağız ve Merkez Yürütme Kurulunu belirledikten sonra da geleceğe yönelik ne gibi adımlar atılacak ve bununla ilgili kongre kapanışındaki teşekkür konuşmamda da ifade ettiğim gibi bütün bakan arkadaşlarımızdan şöyle 6'ncı ayın sonuna kadar, yıl sonuna kadar devam edecek bir yol haritasını isteyeceğim."

"Bloke eden bloke olur"

Türkiye'nin Avusturya'ya NATO vetosunun hatırlatılması üzerine, "Bloke eden bloke olur, olay bu kadar basit." dedi.

"AK Parti'ye fatura kesmek kimsenin haddine değil"

Erdoğan, siyasette FETÖ temizliği yapılmadığı iddialarına ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:

"Siyasette bu temizliğin yapılmadığını iddia eden bunu somut olarak ortaya koyması lazım. Hep söyleriz, hukukta bir kaide var, 'Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir.' Kimse bu söyle, kalkıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın damadını söylüyorsan, tamam bu konu yargıyla alakalı bir konu. Yargı bu arada şu anda denetimli serbestlik kararı vermiş, bunun beraatine karar vermemiş. Yargılama süreci devam ediyor ve denetimli serbestlikle bırakılmış vaziyette. Dolayısıyla bu yargıyla alakalı bir sorun. Bunu kalkıp da şu anda siyasi partinin içerisinde herhangi bir konumu, görevi, yeri olmadığı halde bu şekilde, yani AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddine değil."

"Giderlerse 'güle güle' deriz"

Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilmesi tartışmalarına yönelik soru üzerine, Erdoğan, "Bu konuyla alakalı bize gelmiş bir şey yok. 'Biz Ürdün'e gidiyoruz, gitmiyoruz', buna benzer bize ulaşmış herhangi bir şey yok. Hatta geçenlerde gündemlerinde böyle bir şey olmadığına dair Alman yetkililerin açıklaması var. Böyle bir şey de eğer yapacak olurlarsa bizim için çok da böyle önemli bir sorun değil bu. Giderlerse biz 'güle güle' deriz, başka bir şey değil." dedi.

 

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