Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi engel tanımadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret edeceği Elazığ'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstasyon Meydanını dolduran on binlerce kişi Cumhurbaşkanını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ziyaret edeceği Elazığ'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstasyon Meydanını dolduran on binlerce kişi Cumhurbaşkanını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinin ardından bugün Elazığ'a gelecek. Erdoğan, saat 11.00'de İstasyon Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan'ın gelişi nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstasyon Meydanı'nın etrafına 6 ayrı kontrol noktası kurulurken yüksek binalara da keskin nişancılar yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçeceği güzergah da bariyerlerle trafiğe kapatılırken, helikopterlerin kentin üzerinde turladığı görüldü.

Öte yandan, mitingin yapılacağı meydana onbinlerce vatandaş geldi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.

(Yunus Özhanlı / İHA)