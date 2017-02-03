03.02.2017 17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan satranç dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışını yapmak üzere geldiği Mersin'de, özellikle çocuklara satranç takımı dağıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışını yapmak üzere geldiği Mersin'de, özellikle çocuklara satranç takımı dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Adana'dan helikopterle geldiği Mersin'deki Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda Vali Özdemir Çakacak ile kente bir gün önce gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan karşıladı. Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere bazı bakanlar da Mersin'e geldi. Erdoğan'a, eski Ekonomi Bakanı ve Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan da eşlik etti.



MERSİNLİLERİ SELAMLADI

Erdoğan'ın gelişi dolayısıyla kentte çok geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı merkez Yenişehir ilçesindeki Hz. Hızır Camii oldu. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışında ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan Mersinlileri selamladı.



YOL BOYUNCA SATRANÇ TAKIMI DAĞITTI

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile camiden ayrılan Erdoğan, Mersin Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Bir süre Valilik'te kalan Erdoğan, buradan yine Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Valilik binasından yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan belediyeye giderken, İnönü Bulvarı üzerinde toplanan Mersinlileri selamlayan Erdoğan, yol boyunca da özellikle çocuklara satranç takımı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından karşılanan Erdoğan, Kocamaz ile bir süre görüşmesinin ardından belediyeden çıktı. Belediye etrafına kurulan bariyerlerin arkasında bekleyen ve tezahürat yapan Mersinlileri selamlayan Erdoğan, otobüse binerek yine vatandaşlara satranç takımı dağıttı.

Erdoğan, daha sonra otobüsle Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere merkez Toroslar ilçesine gitti.

(Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe - Koray Ünlü / İHA)

