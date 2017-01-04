Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya geliyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, cuma günü Şanlıurfa'ya gelerek toplu açılış programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, cuma günü Şanlıurfa'ya gelerek toplu açılış programına katılacak.

Düzenlenecek olan toplu açılış programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Şanlıurfa milletvekillerinin yanı sıra Ak Parti Şanlıurfa Teşkilatı ile vatandaşların katılması bekleniyor.

Ak Parti İl binasında düzenlenen toplantıya çok sayıda Ak Parti il ve ilçe temsilcisi katıldı.

Düzlenecek olan açılış mitingine hazırlık için toplandıklarını belirten Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Burada ilçe belediye başkanlarımız, Ak Parti ilçe başkanlarımız ve il yürütme kurulumuz ile birlikteyiz. Tabi bir müjde ile sözümüzü açmak istiyoruz. Şanlıurfa'ya cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan geliyor. Bunu için bir hazırlık çalışması içerisindeyiz. Yapılacak mitinge ve açılışa bütün halkımız davetlidir. Ben burada sesleniyorum. Köylerimizde, ilçelerimizde, muhtarlarımıza, kanaat önderlerimize ve Şanlıurfa halkımıza sesleniyorum. Nasıl ki 15 Temmuz demokrasi gecesi güzel bir şahlanış yaptık. 250 bin kişiyi meydanlara yığdık. Nasıl ki 27 gün demokrasi nöbetleri için Rabia Meydanında dimdik ayakta durduk, bu açılışta bunun bir taçlandırılması olacaktır. Bunun için bütün halkımız el ele Cumhurbaşkanımızın yapacağı açılışta bulunmalarını talep ediyorum, davet ediyorum. Bu birliktelik, hepimizi mutlu edecektir. Cumhurbaşkanımız cuma günü, cuma namazında burada olacaklar. Ardından akşamüstü açılışlardan sonra yapılacak istişarelerden sonra dönüşünü yapacaklardır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik ile Şanlıurfa milletvekilleri de hazır bulunacaklardır. Allah inşallah memleketimiz için hayırlı uğurlu eder. Biliyoruz ki ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu süreci geriye döndürüş, milletimizin omuz omuza durmasıyla püskürtülecektir. Allah'a hamd olsun, 15 Temmuz darbesini, en güzel şekilde halkımızın özverisiyle, halkımızın gayretiyle geriye püskürttük. Bundan sonra ülkemiz adına yükseliş dönemi başlamıştır, huzur dönemi başlamıştır, kalkınma dönemi başlamıştır. Burada biz kendi hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah cuma günü halkımızla güçlü bir şekilde bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.

Cuma günü düzenlenecek olan miting için, şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ankara'da bu yollara dikkat
Başkan Babaş, restorasyonu süren konakları gezdi
Rotaryenlerden sağlığa destek
Korkuteli'de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti
Denizli Büyükşehir'in evde bakım hizmetleri devam ediyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
İtalya: 'Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler'
İtalya: 'Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler'
Modacı Barbaros Şansal tutuklandı!
Modacı Barbaros Şansal tutuklandı!
Reina saldırganının kimliği belli oldu
Reina saldırganının kimliği belli oldu
Kılıçdaroğlu'na göre devlet çöktü!
Kılıçdaroğlu'na göre devlet çöktü!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ankara'da bu yollara dikkat
Ankara'da bu yollara dikkat
Başkan Babaş, restorasyonu süren konakları gezdi
Başkan Babaş, restorasyonu süren konakları gezdi
Rotaryenlerden sağlığa destek
Rotaryenlerden sağlığa destek
Korkuteli'de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti
Korkuteli'de 2016 Yılında 348 kişi vefat etti
Denizli Büyükşehir'in evde bakım hizmetleri devam ediyor
Denizli Büyükşehir'in evde bakım hizmetleri devam ediyor
Ankara Valiliği 4-5 Ocak'ta kapanacak yolları açıkladı
Ankara Valiliği 4-5 Ocak'ta kapanacak yolları açıkladı
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu
LPG tankeri kaza yaptı
LPG tankeri kaza yaptı
Başbakan Yıldırım 'Esnaf ve Ahilik Fonu'nun detaylarını açıkladı
Başbakan Yıldırım 'Esnaf ve Ahilik Fonu'nun detaylarını açıkladı
Süper Lig'de ikinci yarının 5 haftalık programı açıklandı
Süper Lig'de ikinci yarının 5 haftalık programı açıklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English