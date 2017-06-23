Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Akçakale'de halka hitap etti.

"TERÖRİSTLER BİR GAYRETİN İÇERİSİNDELER"

Erdoğan, "Güneyimizde PYD, YPG bunlar bir gayretin içerisindeler. Akçakale'den sesleniyorum. Yanınızda kim olursa olsun arkanızda kim olursa olsun bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti silahlı kuvvetleri ile Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu biz ABD'ye de söyledik diğer ülkelere de söyledik." dedi.

"SİZLERİN DURUŞUNUZLA TERÖRÜ GÖMECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

İnşallah sizlere layık olmaya çalışacağız. Şunu unutmayın, bizler özellikle terörle mücadelede inşallah sizlerin bu duruşu var ya sizin bu duruşunuzla birlikte terörü gömeceğiz. Akçakale ortaya koyduğu bu duruşu ile tam bir Ensar olma özelliğini ortaya koydu. Siz Suriyeli muhacirlere Ensar oldunuz onlara gönlünüzü açtınız. Şu anda Akçakale'nin nüfusundan fazla burada Suriyeli muhacirlerin olduğunu biliyorum.

"AVRUPA SÖZÜNÜ TUTMADI"

Siz, yılgınlık göstermediniz. Bunlar nereden geldi demediniz kucağınızı açtınız ve çorbanızı onlarla paylaştınız. Onun için şahsım milletim adına sizlere teşekkür ediyorum. Avrupalı batılı bin kişi iki bin kişi üç bin kişi 5 bin kişi misafir edemezken onlara kapısını açamazken elhamdülillah Türkiye 2 milyona kapısını açtı. Şu ana kadar yaptığımız harcamalar 30 milyar dolara yaklaşıyor. Avrupa sözünü tutmadı ama biz şuna inanıyorduk veren el alan elden hayırlıdır.