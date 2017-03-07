Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı dolayısıyla 10 Mart'ta Moskova'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı dolayısıyla 10 Mart'ta Moskova'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı dolayısıyla 10 Mart 2017 tarihinde Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında düzenlenecek ÜDİK toplantısına ilgili bakanlar da katılacak. Toplantıda, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınması, ayrıca başta Suriye olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Türkiye-Rusya münasebetlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen ziyaret sırasında çeşitli anlaşmalar da imzalanacak.

(Enise Vural / İHA)