Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Mart tarihleri arasında Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Mart tarihleri arasında Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye ve Irak ile terörle mücadele konularının masaya yatırılması bekleniyor.

(Derya Yetim / İHA)