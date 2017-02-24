Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Mart tarihleri arasında Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Mart tarihleri arasında Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye ve Irak ile terörle mücadele konularının masaya yatırılması bekleniyor. (Derya Yetim / İHA)
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