Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Savunma Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu bugün saat 15.00'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus savunma bakanını kabulü sırasında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı. (Hüseyin Coşkun / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.