Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye krizinin çözümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli çabaları olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin rolü sayesinde Suriye'deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme 1 saat sürdü.

Erdoğan ve Putin'in Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesinde, Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye krizinin çözümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli çabaları olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin rolü sayesinde Suriye'deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi." dedi.

Toplantıda, Türkiye ve Rusya ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Son yıllarda ortaya konan emek sayesinde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler önemli bir noktaya geldi. Ülkelerimizin ilgisi alanında bulunan birçok problem de çözüldü." ifadelerini kullandı.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları sayesinde bölgedeki durumun daha iyiye gittiğini vurgulayan Putin, "Türkiye'nin rolü sayesinde Suriye'deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeye Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin katıldı.